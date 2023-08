V pondelok sa začne s rekonštrukciou 50-metrového bazénu v Bratislave

Bratislava 20. augusta (TASR) - V pondelok (21. 8.) sa začne s rekonštrukciou jediného 50-metrového bazénu v Bratislave. Dočká sa tak dlho očakávanej a nevyhnutnej komplexnej opravy a modernizácie. TASR o tom informoval hovorca magistrátu hlavného mesta Peter Bubla. Rekonštrukcia plavárne Pasienky sa tak podľa jeho slov dostáva do kľúčovej fázy.



"Srdce plavárne - bazénová technológia najväčšieho 50-metrového bazéna v meste, konečne podstúpi komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu tak, aby plaváreň mohla ostať v dlhodobo udržateľnej prevádzke," uviedol Bubla. Po rokoch je podľa neho bazén a jeho technológia vo veľmi zlom stave, ktorý bol nezlučiteľný s ďalšou prevádzkou.



"Celková výška investície, ktorá sa šplhá k sume dvoch miliónov eur, pokrýva viaceré modernizačné fázy," dodal. Zrealizovaná bola podľa neho už rekonštrukcia protiprúdových výmenníkov, ktoré zabezpečia efektívnejšie využitie energií nutných na prevádzku bazéna.



Plaváreň Pasienky by mohla začať opäť s prevádzkou v úvodných mesiacoch budúceho roka.



Mesto Bratislava získalo plaváreň Pasienky v roku 1999 od Slovenského združenia telesnej kultúry (SZTK). Je to jeden z mála 50-metrových bazénov na území Slovenskej republiky, zároveň jediný v hlavnom meste. Od júna je z dôvodu rekonštrukcie plaváreň zatvorená.