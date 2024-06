V pondelok sa začne v Pezinku rekonštrukcia cesty, upozorňuje polícia

Bratislava 1. júna (TASR) - V Pezinku sa začne od pondelka (3. 6.) rekonštrukcia cesty II/502 a potrvá do konca augusta. Práce budú rozdelené do piatich etáp. Polícia Bratislavského kraja preto na sociálnej sieti upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia.



V prvej etape bude prebiehať obnova cesty na Myslenickej ulici v úseku od supermarketu po kruhový objazd. "Práce budú prebiehať počas plnej premávky bez dopravných uzáver," doplnili policajti.



Pokračovať sa bude rekonštrukciou Bratislavskej ulice. Dotkne sa úseku od križovatky Bratislavská - Drevárska po Jesenského ulicu a bude prebiehať od nedele 8. júna. "Počas realizácie tejto etapy bude z dôvodu plnej uzávery jedného jazdného pruhu vyznačená obchádzková trasa v smere od Modry do Bratislavy cez ulice Bernolákova - 1. mája - Komenského," uviedla polícia.



Tretia etapa bude spočívať v rekonštrukcii úseku na Moyzesovej ulici, medzi ulicami Jesenského a Kollárova. Oprava tohto úseku by mala podľa policajtov trvať od 17. júna do 23. júna. Prebiehať bude bez dopravnej uzávery.



Obnovovať sa bude aj úsek Kalinčiakova - Senecká, čoho začiatok je naplánovaný na 24. júna. "V tomto období budú prebiehať dokončovacie práce aj na etape číslo tri a potrvá do konca prázdnin," skonštatovali policajti. Dodali, že v poslednej etape sa bude realizovať úprava križovatky. Jej ukončenie je plánované do 31. augusta.



"Počas realizácie jednotlivých etáp rekonštrukcie budú na jednotlivé cestné komunikácie umiestnené prenosné dopravné značky a svetelné signalizačné zariadenia," priblížila polícia. Vodičov v tejto súvislosti žiada, aby pri prejazde spomínanými úsekmi zvýšili svoju pozornosť a boli opatrní, respektíve využili obchádzkové trasy.