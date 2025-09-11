< sekcia Regióny
V pondelok začnú opravovať hlavný cestný ťah v Malackách
Doprava bude počas prác vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, riadiť ju budú regulovčíci alebo dočasná svetelná signalizácia.
Autor TASR
Bratislava/Malacky 11. septembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začne v pondelok 15. septembra s opravou hlavného cestného ťahu cez Malacky. Rekonštrukcia sa dotkne úseku cesty I/2 od vjazdu do mesta zo smeru od Plaveckého Štvrtka až po výjazd v smere na Veľké Leváre v dĺžke približne piatich kilometrov. Malacky o tom informujú na svojom webe.
„Oprava zahŕňa frézovanie povrchu vozovky a následné asfaltovanie,“ približuje samospráva. Upozorňuje zároveň, že práce sú rozvrhnuté v troch etapách, pričom ako prvú časť začnú cestári realizovať tretiu časť úseku. „Od odbočky na Pribinovu ulicu cez Záhorácku ulicu popri dolnom kostole a obchodnom dome až za tabuľu mesta smerom na Veľké Leváre,“ spresňuje mesto.
Doprava bude počas prác vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, riadiť ju budú regulovčíci alebo dočasná svetelná signalizácia. Opravy majú dokončiť do konca októbra.
