V pondelok začnú opravy na Prístavnom moste
V prvej etape sa práce sústredia na smer do Petržalky, po dokončení sa opravia konštrukcie v opačnom smere.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - V pondelok (20. 4.) večer sa začnú lokálne opravy na dvoch častiach estakády bratislavského Prístavného mosta, konkrétne na betónových častiach nad lávkami pre peších a cyklistov. Práce budú prebiehať v noci. TASR o tom informovali z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Nočné práce na dvoch častiach estakády začnú v pondelok od 19.00 h, pričom potrvajú približne desať dní. Práce začnú každý deň po 19.00 h a budú prerušené nasledujúci deň o 7.00 h,“ priblížili z NDS. Podotkli, že opravy budú prebiehať výlučne v pomalom jazdnom pruhu. Doprava bude podľa nich vedená okolo pracoviska cez voľné pruhy.
V prvej etape sa práce sústredia na smer do Petržalky, po dokončení sa opravia konštrukcie v opačnom smere. „Pracovisko bude pohyblivé, obmedzenie tak bude v jednom čase na približne 100 metroch. Počas prác bude takisto na noc uzatváraná lávka pre peších a cyklistov v tom smere, kde budú aktuálne prebiehať práce,“ doplnili z NDS.
Ako uviedli, lokálne opravy sú reakciou na klimatické výkyvy počas tohtoročnej zimy, kedy sa striedali mrazy a prudké oteplenia. Spomenuli, že už v marci prebehla operatívna mechanická oprava lokálnych deformácií, aktuálne sa bude podľa nich pracovať so sanačnými maltami.
„Nočné práce na dvoch častiach estakády začnú v pondelok od 19.00 h, pričom potrvajú približne desať dní. Práce začnú každý deň po 19.00 h a budú prerušené nasledujúci deň o 7.00 h,“ priblížili z NDS. Podotkli, že opravy budú prebiehať výlučne v pomalom jazdnom pruhu. Doprava bude podľa nich vedená okolo pracoviska cez voľné pruhy.
V prvej etape sa práce sústredia na smer do Petržalky, po dokončení sa opravia konštrukcie v opačnom smere. „Pracovisko bude pohyblivé, obmedzenie tak bude v jednom čase na približne 100 metroch. Počas prác bude takisto na noc uzatváraná lávka pre peších a cyklistov v tom smere, kde budú aktuálne prebiehať práce,“ doplnili z NDS.
Ako uviedli, lokálne opravy sú reakciou na klimatické výkyvy počas tohtoročnej zimy, kedy sa striedali mrazy a prudké oteplenia. Spomenuli, že už v marci prebehla operatívna mechanická oprava lokálnych deformácií, aktuálne sa bude podľa nich pracovať so sanačnými maltami.