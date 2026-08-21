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V pondelok začnú s obnovou ciest v Slovenskom Grobe
Obnovou prejde aj cesta III/1084. Tu sa uskutoční sanácia neúnosného podložia v dĺžke približne 220 metrov.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začne v pondelok 24. augusta s revitalizáciou ciest III/1083 a III/1084 v intraviláne obce Slovenský Grob. Obnova sa bude týkať viac ako dvoch kilometrov vozoviek. Cieľom stavebných prác je zlepšiť stavebno-technický stav ciest, predĺžiť ich životnosť a zvýšiť bezpečnosť aj komfort cestnej premávky. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Kvalitné a bezpečné cesty sú prioritou. Revitalizáciou týchto úsekov zlepšíme každodenné cestovanie obyvateľov Slovenského Grobu a zároveň predĺžime životnosť ciest. Uvedomujeme si, že práce prinesú dočasné obmedzenia, výsledkom však budú bezpečnejšie a komfortnejšie komunikácie,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Najväčší rozsah prác čaká cestu III/1083, kde sa zrevitalizuje úsek dlhý približne 2,1 kilometra. Súčasťou prác bude odstránenie existujúcej poškodenej vozovky a položenie novej asfaltovej konštrukcie. Tvoriť ju budú dve asfaltové vrstvy, ktoré sa medzi sebou spoja špeciálnym asfaltovým postrekom.
Obnovou prejde aj cesta III/1084. Tu sa uskutoční sanácia neúnosného podložia v dĺžke približne 220 metrov. Aj v tomto úseku sa odfrézuje existujúca vozovka a následne sa položia nové asfaltové vrstvy.
Práce sa budú realizovať postupne, v polovičnom profile cesty. Doprava bude obmedzená vždy len v jednom jazdnom pruhu a prejazd vozidiel budú riadiť regulovčíci. Predpokladaná lehota rekonštrukcie je šesť týždňov.
BSK žiada všetkých vodičov a obyvateľov Slovenského Grobu o trpezlivosť, ako aj o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov pracovníkov riadiacich premávku.
„Kvalitné a bezpečné cesty sú prioritou. Revitalizáciou týchto úsekov zlepšíme každodenné cestovanie obyvateľov Slovenského Grobu a zároveň predĺžime životnosť ciest. Uvedomujeme si, že práce prinesú dočasné obmedzenia, výsledkom však budú bezpečnejšie a komfortnejšie komunikácie,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Najväčší rozsah prác čaká cestu III/1083, kde sa zrevitalizuje úsek dlhý približne 2,1 kilometra. Súčasťou prác bude odstránenie existujúcej poškodenej vozovky a položenie novej asfaltovej konštrukcie. Tvoriť ju budú dve asfaltové vrstvy, ktoré sa medzi sebou spoja špeciálnym asfaltovým postrekom.
Obnovou prejde aj cesta III/1084. Tu sa uskutoční sanácia neúnosného podložia v dĺžke približne 220 metrov. Aj v tomto úseku sa odfrézuje existujúca vozovka a následne sa položia nové asfaltové vrstvy.
Práce sa budú realizovať postupne, v polovičnom profile cesty. Doprava bude obmedzená vždy len v jednom jazdnom pruhu a prejazd vozidiel budú riadiť regulovčíci. Predpokladaná lehota rekonštrukcie je šesť týždňov.
BSK žiada všetkých vodičov a obyvateľov Slovenského Grobu o trpezlivosť, ako aj o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov pracovníkov riadiacich premávku.