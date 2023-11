V Ponitrianskom múzeu sa bude hovoriť o rozvoji dopravy v prvej ČSR

Nitra 2. novembra (TASR) - Prvému autu v Topoľčanoch, výstavbe prvých čerpacích staníc i plánom na nové letecké linky sa bude venovať prednáška v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Rozprávanie Bohuša Saska o rozvoji automobilizmu v Topoľčanoch za prvej Československej republiky (ČSR) sa tam bude konať 9. novembra.



Návštevníci podujatia sa napríklad dozvedia, že prvé auto sa v Topoľčanoch objavilo už koncom 19. storočia. "Následne sa s rozvojom automobilizmu a vyšším počtom áut museli začať budovať aj čerpacie stanice. Počas prvej ČSR boli postavené štyri, neskôr počas vojny pribudla ďalšia. Zároveň sa museli prijímať aj dopravné zákony, ktoré určovali správanie sa vodičov na cestách," pripomenuli organizátori.



Prednáška bude obsahovať aj zaujímavosti o plánovaných leteckých linkách medzi Topoľčanmi a Brnom či Nitrou a Bratislavou. "V čase prvej ČSR sa rozvíjali tiež plány na rozvoj železničnej dopravy. Ak by sa v tom čase našlo dostatok finančných prostriedkov, vlakom by sa dnes mohlo jazdiť zo Zlatých Moraviec do Bošian tunelom cez Skýcov," doplnili organizátori.



Prednáška o rozvoji automobilizmu v Topoľčanoch je súčasťou širšieho cyklu, ktorý sa v Ponitrianskom múzeu zaoberá dejinami celého nitrianskeho regiónu. V priebehu novembra a decembra sa prednášky budú venovať ženskej práci v období prvej ČSR, pobytom T. G. Masaryka na Slovensku či pôsobeniu Československých légií a vzniku ČSR.