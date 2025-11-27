< sekcia Regióny
V Poprade auto zrazilo 80-ročného chodca
Vodič osobného auta nesledoval dostatočne situáciu v cestnej premávke.
Autor TASR
Poprad 27. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje nehodu, ktorá sa v stredu (26. 11.) krátko pred 7.00 h stala na ulici Joliota Curie v Poprade. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že auto zrazilo 80-ročného chodca.
Ligdayová uviedla, že 29-ročný vodič osobného auta nesledoval dostatočne situáciu v cestnej premávke a vozidlom narazil do chodca, ktorý prechádzal po priechode pre chodcov. „Obaja účastníci boli na mieste nehody podrobení dychovým skúškam, negatívne výsledky vylúčili u nich prítomnosť alkoholu,“ dodala s tým, že 80-ročný chodec v dôsledku zrážky utrpel zranenie, ktoré si vyžiada liečenie niekoľko týždňov.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Presné príčiny dopravnej nehody, okolnosti ako aj miera zavinenia, sú predmetom skráteného vyšetrovania.
