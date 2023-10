V Poprade bude možnosť zaočkovať sa novou vakcínou proti COVID-19

Poprad 4. októbra (TASR) - Nemocnica v Poprade v súvislosti s novým variantom COVID-19 pripravila pre záujemcov možnosť dať sa zaočkovať novou vakcínou - Comirnaty Omicron XBB.1.5. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková s tým, že očkovanie je bezplatné, možné je však len na základe predchádzajúcej registrácie.



Ochorení na COVID-19 ako každú jeseň posledné roky pribúda, majú však podľa Pavlíkovej ľahší priebeh a len minimum pacientov končí na lôžku v nemocnici. Priebeh je podobný ako pri stredne ťažkej chrípke. "Momentálne očkujeme v priestoroch ambulancie všeobecného lekárstva na druhom poschodí kožného stacionára Nemocnice Poprad, číslo dverí 227, a to každý utorok od 13. do 14. hodiny a v rovnakom čase aj každú nepárnu stredu," uviedla medicínska riaditeľka popradskej nemocnice Annamária Miháliková.



Vzhľadom na záujem verejnosti nemocnica od 12. októbra rozšíri očkovanie na pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 9. do 10. hodiny a tiež v nepárnu stredu. Od štvrtka 5. októbra sa budú môcť na stránke nemocnice registrovať na toto očkovanie dospelí od 18 rokov. Druhou možnosťou je registrácia na portáli korona.gov.sk, kde je to umožnené aj pre deti vo veku 12 až 17 rokov. "Upozorňujeme záujemcov, že bez registrácie ich nemôžeme zaočkovať. Očkovanie sa realizuje jednou 0,3-mililitrovou dávkou, ktorá sa podáva najskôr po troch mesiacoch od poslednej podanej vakcíny proti ochoreniu COVID-19," uzatvára Miháliková.