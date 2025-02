V Poprade budú rekonštruovať most a lávky, obmedzí to linky MHD

Poprad 13. februára (TASR) - V súvislosti s rekonštrukciou mostného objektu a lávok na Ulici 1. mája v Poprade dôjde od nasledujúceho víkendu k zmenám v mestskej hromadnej doprave (MHD). Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad o tom informovala na webovom sídle s tým, že obmedzenia začnú platiť od soboty 15. februára a potrvajú až do odvolania. Zo zverejnenej zmluvy medzi mestom Poprad a zhotoviteľom stavby, spoločnosťou Strabag vyplýva, že práce by mali trvať 150 dní od odovzdania staveniska. Celková cena diela je 1,46 milióna eur s DPH.



Väčšina liniek MHD bude premávať inou trasou. "Všetky spoje budú na svojej trase vynechávať zastávky Hviezdoslavova, Okresný úrad a Dom kultúry, okrem linky číslo 2. Zastávka Dom kultúry bude vynechávaná na tých spojoch, ktorých predchádzajúca, respektíve nasledujúca zastávka je Okresný úrad," informoval dopravca. Pre všetky tieto spoje zároveň platí, že budú zastavovať na náhradnej označenej zastávke Alžbetina situovanej pri bývalom Tatrakone. SAD zároveň upozorňuje, že táto zastávka je len jednosmerná a bude obsluhovaná spojmi len v smere z Autobusovej stanice do centra mesta.



SAD dodáva, že linka MHD číslo 2 bude po novom obsluhovať obojsmerne aj zastávku Dom kultúry. Odchody spojov upravili tak, aby boli vo väčšine trasy linky rovnaké. "Všeobecne platí, že z Autobusovej stanice budú spoje odchádzať o pár minút neskôr a naspäť na stanicu budú prichádzať o pár minút skôr," dodal dopravca. Výnimkou je linka MHD číslo 5, ktorá bude mať pre lepšiu orientáciu poposúvané časy v celej trase, a to v smere Autobusová stanica - Stráže. Pri trase späť zo Stráží budú spoje odchádzať v pôvodnom čase a so skorším príchodom na Autobusovú stanicu.



Zo zmluvy o dielo vyplýva, že na Ulici 1. mája dôjde k obnove mostného objektu i oboch lávok pre peších cez rieku Poprad.