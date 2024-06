V Poprade chcú využiť na projekty 42 miliónov eur z fondov EÚ

Poprad 17. júna (TASR) - V podtatranskom regióne chcú v najbližších rokoch preinvestovať približne 42 miliónov eur z európskych fondov v rámci Udržateľného mestského rozvoja (ÚMR). Po stretnutí s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richardom Rašim (Hlas-SD) o tom informoval primátor Popradu Anton Danko s tým, že ide o ÚMR Poprad - Kežmarok - Svit - Vysoké Tatry.



Viac ako polovicu týchto zdrojov chce samotné mesto Poprad využiť na tri hlavné projekty. "Je to zásadná rekonštrukcia námestia, vybudovanie nového parku na sídlisku Juh a nákup nových ekologických autobusov v celkovom počte zhruba deväť kusov," vymenoval Danko.



Raši upozornil, že Poprad je kľúčovým hráčom UMR tohto regiónu. "Ide o špeciálny projekt v tomto eurofondovom období, kde o vyčlenených finančných prostriedkoch budú rozhodovať samosprávy. Doteraz sa o všetkom rozhodovalo na ministerstve, teraz to chceme zmeniť," objasnil minister. Dodal, že v rámci celého Slovenska je alokovaných 2,5 miliardy eur, ktoré pôjdu priamo do regiónov na úrovni vyšších územných celkov, miest a obcí.