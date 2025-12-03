< sekcia Regióny
V Poprade čoskoro rozsvietia vianočnú výzdobu, chystajú bohatý program
Vianočný jarmok sa tento rok počas najbližších predvianočných víkendov uskutoční aj na Hrebienku vo Vysokých Tatrách.
Autor TASR
Poprad 3. decembra (TASR) - V Poprade čoskoro rozsvietia vianočnú výzdobu a počas decembra chystajú aj bohatý sprievodný program. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková pre TASR uviedla, že tradičný Vianočný jarmok na Námestí sv. Egídia bude tento rok oveľa dlhší a potrvá celkovo 16 dní.
Domáci i zahraniční návštevníci sa v Poprade môžu tešiť na 60 vianočne vyzdobených drevených stánkov, v ktorých nájdu výrobky s vianočnou tematikou od predajcov z celého Slovenska. Chýbať nebude občerstvenie, teplé nápoje či „foodtrucky“ s tradičnými i netradičnými pochúťkami. Blašková dodala, že počas najatraktívnejších dní jarmoku ožije centrum mesta aj bohatým sprievodným programom, ktorý ponúkne folklórne vystúpenia, ľudové tradície i koncerty populárnych hudobných skupín. Program bude prebiehať na Námestí sv. Egídia vždy v piatky a soboty počas celého trvania jarmoku. Pod Tatry okrem iných zavítajú Tárajko a Popletajka, Pavol Čeba, Kristína, Majself QueenShow či folklórne súbory Vikartovčan a Vagonár, kapela Drišľak, Juraj Bača Band i Peter Cmorík Band.
Na námestí nebude počas Popradských Vianoc chýbať ani vianočné mestečko, kde v ďalších desiatich stánkoch nájdu návštevníci taktiež rôzne druhy vianočného sortimentu a občerstvenia. Uplynulú nedeľu (30. 11.) odštartovali aj tradičné Adventné vežové koncerty z veže Kostola sv. Egídia. Štedrovečerný vežový koncert je naplánovaný na 24. decembra o 21.30 h. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že v nedeľu 7. decembra do jednotlivých mestských častí zavíta aj Putujúci Mikuláš. „Každú adventnú nedeľu sa uskutočnia rozprávkové predstavenia pre deti v dome kultúry,“ dodalo mesto.
Vianočný jarmok sa tento rok počas najbližších predvianočných víkendov uskutoční aj na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. V centre Starého Smokovca pri kostole zase od 3. do 4. januára 2026 vznikne Charitatívne mestečko. Akcia sa koná na počesť záveru spomienkového roka pripomínajúceho 30. výročie návštevy Svätého Otca Jána Pavla II.
V regióne odštartovali zimnú sezónu nedávnym otvorením Tatranského ľadového dómu na Hrebienku. OOCR smerovala kampaň najmä do Veľkej Británie a Poľska, čo súvisí s leteckými spojeniami z Popradu, a tiež sa snažili osloviť turistov z Rumunska a Pobaltia. „Prognózy sú také, že táto zima by mala byť bohatá na sneh, respektíve stabilnejšia, tak verím, že sa to splní. Tento rok si veľa sľubujeme od novej leteckej linky do poľského Gdansku, takou najväčšou novinkou je nová lanovka na Štrbskom Plese a asi najväčším lákadlom sú podujatia, ktoré organizujeme. Verím, že sa nám podarí ukončiť tento rok s pozitívnym výsledkom návštevnosti,“ uzavrela Blašková.
