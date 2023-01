V Poprade mestskí policajti cvičili taktiku v športovej aréne

Poprad 26. januára (TASR) - Priestory Arény Poprad vo štvrtok využili mestskí policajti na tvrdý výcvik v taktike, v ktorom policajti získavajú zručnosti a sebaistotu. Cieľom podľa náčelníka tamojšej mestskej polície (MsP) Mariána Gardoša je, aby v prípade reálneho zásahu boli schopní čo najefektívnejšie zvládnuť akýkoľvek zákrok.



Náčelník upozornil, že príslušníci MsP sú policajtmi tzv. prvotného zákroku, to znamená, že sú v mnohých prípadoch a rôznych krízových situáciách prví na mieste. Často majú na rozhodnutie len zlomok sekundy a obmedzené možnosti, práve z tohto dôvodu je podľa neho potrebné, aby dokázali predvídať možné hrozby a priamo na mieste zvoliť správnu taktiku zákroku.



"Výcvik bol zameraný na precvičenie taktických postupov počas zákroku pri podozrení na vlámanie sa do chráneného objektu, so zadržaním podozrivej osoby a zákrok s použitím protiúderového štítu voči osobe útočiacej nožom," priblížil Gardoš. Mestskí policajti zásahovej jednotky okrem toho absolvovali aj výcviky v rámci poriadkovej jednotky, kde sa učia vykonávať zákroky pri hromadnom narušení verejného poriadku, hlavne počas športových podujatí. Nechýbal ani výcvik v používaní donucovacích prostriedkov, strelecký a výcvik sebaobrany.



"Keďže v našom vozidle je umiestnený aj prenosný defibrilátor, policajti absolvovali výcvik v jeho používaní a poskytovaní prvej pomoci. V roku 2022 sme totiž boli v desiatich prípadoch požiadaní operačným strediskom 112 o výjazd s použitím defibrilátora k osobe, ktorá potrebovala okamžitú pomoc," uzavrel náčelník.