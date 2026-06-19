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V Poprade na Baníckej ulici pribudnú desiatky parkovacích miest

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Projektový manažér stavby Peter Majer dodal, že riešia aj kompletnú výsadbu novej zelene, najmä krovín a kvetov.

Autor TASR
Poprad 19. júna (TASR) - Na Baníckej ulici v širšom centre Popradu v týchto dňoch začali s výstavbou desiatok nových parkovacích miest. Lokalita neďaleko centra zároveň prejde revitalizáciou. Okrem parkovísk pred bytovými domami tam pribudnú aj nové prístupové komunikácie, verejné osvetlenie či nabíjacie stanice pre elektromobily. Primátor Anton Danko prostredníctvom videa na sociálnej sieti uviedol, že súčasťou projektu je aj detské ihrisko, nové chodníky či sadové úpravy.

„Staré lavičky nahradíme novými. Myslím si, že celé prostredie tejto strany Baníckej ulice bude nový nádherný kút Popradu,“ skonštatoval Danko.

Projektový manažér stavby Peter Majer dodal, že riešia aj kompletnú výsadbu novej zelene, najmä krovín a kvetov. „Vznikne tu takmer 80 parkovacích miest, myslelo sa aj na zdravotne postihnutých, ktorí budú mať pred každým vchodom vyhradené svoje parkovacie miesto,“ ozrejmil.

Zo zverejnenej zmluvy so zhotoviteľom vyplýva, že celková cena diela je takmer 734.000 eur s DPH a práce by mali trvať asi štyri mesiace. Majer uviedol, že celú stavbu by chceli mať hotovú do konca septembra.

Mesto aktuálne revitalizuje ľavú stranu Baníckej ulice v smere od nemocnice na Okružnú ulicu. Primátor potvrdil, že pravá strana je naplánovaná na budúci rok.
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