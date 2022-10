V Poprade na streche Kostole sv. Egídia menia drevenú krytinu

Poprad 10. októbra (TASR) - Pred pár dňami sa začala druhá etapa výmeny šindľovej strechy na Kostole sv. Egídia v Poprade. Vlani sa podarilo vymeniť šindeľ na dvojlodi kostola a južnom vstupe. Miestny aktivista Rastislav Ovšonka, ktorý sa snaží o obnovu historickej pamiatky, uviedol, že v rámci druhej etapy menia strešnú krytinu na svätyni, sakristii a nad vstupom do veže.



"Obnovu strechy podporilo Ministerstvo kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom sumou 35.000 eur. Projekt spolufinancuje vo výške piatich percent rímskokatolícka farnosť," uviedol Ovošnka s tým, že práce by mali ukončiť ešte tento týždeň. Južná strana svätyne je už hotová, v súčasnosti pracujú na severnej časti, nasledovať bude sakristia a vežička nad vstupom do hlavnej veže kostola. "Po dokončení tak bude vymenený drevený šindeľ na celej streche pamiatky," upozornil Ovšonka.



Obdobie, keď bola odkrytá strecha, využili aj na natretie jej podbitia. Počas tohto roka sa okrem toho podarilo urobiť v kostole aj ďalšie menšie úpravy. Úspešní boli napríklad so žiadosťou o dotáciu z výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja, kde farnosť získala dotáciu vo výške 3000 eur. Peniaze poslúžili na výmenu medených lamiel na oknách veže, vymeniť by sa mala aj dlážka v izbe strážnika a v prechode do podkrovia. "Plánujeme tam osadiť pôvodné železné dvere, ktoré sme našli pri vypratávaní kostola medzi odpadom a sú už opravené. Neskončia tak v zbernom dvore, ale budú ďalej plniť svoj účel," dodal Ovšonka, ktorému sa minulý rok podarilo v podkroví kostola vytvoriť aj galériu s podobizňami mesta Poprad.



Na budúci rok by chceli obnoviť aj fasádu kostola, opäť budú žiadať o prostriedky z programu rezortu kultúry. "Najprv však musíme urobiť rozpočet, aby sme vedeli, koľko to bude stáť, následne pošleme žiadosť o dotáciu," ozrejmil Ovšonka.



Kostol sv. Egídia postavili v druhej polovici 13. storočia a je spolu s historickou renesančnou zvonicou dominantou centra mesta. Ide pôvodne o gotickú pamiatku, neskôr prestavanú v barokovom štýle, najzaujímavejším a umelecky najcennejším prvkom interiéru je bohatá fresková výzdoba z 15. storočia.