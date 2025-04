V Poprade od utorka uzavrú most na ceste I/18 pri nemocnici

Poprad 28. apríla (TASR) - Od utorka 29. apríla bude uzatvorený most na ceste I/18 pri nemocnici v Poprade v smere na obec Hozelec. Informovalo o tom mesto Poprad na sociálnej sieti s tým, že uzáveru mosta nad železničnou traťou potvrdil Okresný dopravný inšpektorát. Dôvodom je podopretie mostnej konštrukcie, ktorá je v súčasnosti v havarijnom stave a zvýšenie jej nosnosti.



„Predpoklad ukončenia prác na podopretí mostného objektu je cca 19. máj,“ uviedlo mesto. Dočasným podopretím, teda zasanovaním objektu mosta sa dosiahne zvýšenie jeho maximálnej zaťažiteľnosti z osem ton na 46 ton, čo prispeje k bezpečnému a plynulému prejazdu mostom obyvateľov a návštevníkov mesta Poprad. Taktiež umožní plynulosť prejazdu dopravnej obsluhy a staveniskovej prepravy mechanizmov stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy.“



Doprava bude presmerovaná na obchádzkovú trasu po Ulici Levočská cez prepoj na Kukučínovu a s následným vyústením na cestu I/18. „Železničný most na ceste I/66 - Štefánikova ulica nebude uzatvorený skôr, ako sa sprístupní prejazd cez most cesty I/18 pri nemocnici,“ dodalo mesto.



Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad na webovej stránke informovala, že všetky linky regionálnej autobusovej dopravy smerom z a do obce Hozelec budú premávať obchádzkovou trasou cez „starú Levočskú cestu,“ po novom prepojení ciest pri mestskej časti Stráže a Štefánikovu ulicu. „Regionálne spoje zo smeru Hozelec nebudú obojsmerne obsluhovať zastávku Poprad, Pri nemocnici a v smere do Popradu ani zastávku Poprad, Obchodná akadémia,“ uviedol dopravca. Miesto uvedených zastávok budú regionálne spoje obsluhovať obojsmerne náhradné zastávky Poprad, Štefánikova a Poprad, Dom kultúry. Na základe obchádzkovej trasy budú na regionálnych spojoch upravené aj jazdné časy. Termín ukončenia obmedzení je závislý na priebehu stavebných prác.



Slovenská správa ciest (SSC) už dávnejšie potvrdila, že most je nutné podoprieť pre jeho zlý technický stav. „Zmluvne dohodnutá cena predstavuje takmer 5,7 milióna eur bez DPH a je hradená zo štátneho rozpočtu SR,“ uviedla hovorkyňa SSC Jana Lukáčová. Stavebné práce na podopretí premostenia budú prebiehať v plnom profile s úplnou uzáverou mosta. Predmetný mostný objekt je v havarijnom stavebno-technickom stave. Bol postavený ešte v roku 1968 a zásadnejšou rekonštrukciou odvtedy neprešiel. Lukáčová uviedla, že tam vykonávali bežnú údržbu a pred viac ako 20 rokmi tam vybudovali železobetónovú spriahajúcu dosku, spriahnutú strmeňmi do pôvodných nosníkov.