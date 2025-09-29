< sekcia Regióny
V Poprade otvorili nový park, mesto chystá aj obnovu námestia
TASR
Poprad 29. septembra (TASR) - Na sídlisku Juh v Poprade v pondelok za účasti ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý) slávnostne otvorili nový park. Plochu o rozlohe 21.000 štvorcových metrov mesto zrevitalizovalo vďaka dotácii zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ). Primátor Popradu Anton Danko uviedol, že náklady dosiahli približne dva milióny eur, pričom z mestského rozpočtu šlo na tento účel zhruba 200.000 eur.
Práce prebiehali na sídlisku Juh II. približne štyri mesiace. Pôvodne sa rátalo s rozpočtom na úrovni viac ako 2,5 milióna eur, verejnou súťažou sa však podľa primátora podarilo ušetriť zhruba 600.000 eur. „Je tam kamerový systém so 14 kamerami, nové osvetlenie, lavičky, dve detské ihriská, workoutové ihrisko, priestor pre psíkov a množstvo zelene,“ priblížil Danko. Pripomenul, že bez zdrojov z EÚ by si mesto nemohlo dovoliť financovať takýto projekt.
„Poprad je bránou do Vysokých Tatier a je to dobrá správa nielen pre návštevníkov, ale aj miestnych obyvateľov. Toto je reálny obraz toho, ako nám EÚ pomáha a prispieva. Som presvedčený, že investície do takejto infraštruktúry sa naozaj oplatia, je reálne vidieť hodnotu za peniaze,“ skonštatoval minister.
Obaja zároveň avizovali, že na budúci rok sa začne v Poprade s rozsiahlou rekonštrukciou Námestia sv. Egídia. „Priestor v medzikostolí sa zmení, vznikne tam nová oddychová zóna. Kultúrne akcie sa presťahujú pred evanjelický kostol, kde bude aj nová hudobno-svetelná fontána, ktorá sa však bude dať prekryť. Aktuálne už vyberáme zhotoviteľa stavby ako celku, po kontrole verejného obstarávania sa s realizáciou začne na budúci rok. Požiadali sme ministerstvo, aby nám lehotu výstavby predĺžilo na osem až deväť mesiacov,“ dodal primátor. Investícia si pritom podľa projektovej dokumentácie vyžiada 14,5 milióna eur. Danko verí, že verejnou súťažou sa podarí túto sumu znížiť.
Migaľ uviedol, že mesto môže na rekonštrukciu centra zatiaľ rátať s dotáciou z európskych fondov vo výške 4,8 milióna eur v rámci programu Zelená a modrá infraštruktúra. Primátor verí, že sa podarí získať na realizáciu projektu aj zvyšné prostriedky. Financovanie zo strany mesta bude na úrovni osem percent z celkového rozpočtu, mesto na to vyčlenilo 3,5 milióna eur.
