V Poprade otvorili veľkokapacitné očkovacie centrum

Poprad 13. marca (TASR) - V Poprade v sobotu otvorili veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC), proti ochoreniu COVID-19 by chceli zaočkovať 1000 ľudí. Je však možné, že kvôli komplikáciám pri registrovaní sa záujemcov túto kapacitu nevyužijú. Na brífingu to uviedol vedúci odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Jozef Tekáč.



„Kapacita tohto vakcinačného centra pravdepodobne nebude dnes využitá tak, ako bola nachystaná. Odhadujeme, že pravdepodobne 250 až 300 ľudí, ktorých sme ešte mohli zaočkovať, zaočkovaní nebudú, pretože sa nevedeli zaregistrovať,“ povedal s tým, že stornovanie registrácií nezaznamenali. Pripomenul, že vakcíny možno skladovať niekoľko mesiacov pri teplote dva až osem stupňov Celzia.



Predseda PSK Milan Majerský spresnil, že problémy spôsobil výpadok registračného systému. Využiť chcú však všetky vakcíny. „Povolávame ľudí od 60 do 70 rokov tak, aby sme splnili vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR,“ uviedol v súvislosti s náhradníkmi.



Do priestorov Strednej priemyselnej školy (SOŠ) technickej na Kukučínovej ulici v Poprade sa podľa Tekáča prišli v sobotu očkovať nielen ľudia žijúci v PSK či Košickom samosprávnom kraji, ale aj z oblasti Liptova. Dopoludnia sa netvorili dlhé rady.



Okrem Popradu otvoril PSK počas tohto víkendu VKOC aj v Prešove a v Humennom. Celkovo majú k dispozícii viac ako 6000 vakcín. VKOC kraj zabezpečuje materiálne, technicky aj personálne.



PSK chce od 1. apríla spustiť VKOC aj v Bardejove a v Starej Ľubovni. Rovnako od apríla by sa malo v Poprade a Humennom očkovať počas celého víkendu.