V Poprade otvorili viacpodlažné parkovisko za viac ako 860.000 eur

Poprad 22. septembra (TASR) - Na Bajkalskej ulici v Poprade vo vnútrobloku v stredu otvorili viacpodlažné parkovisko. Mesto s jeho výstavbou začalo v apríli a podľa hovorkyne mesta Jarky Hlaváčovej bolo hlavným cieľom výstavby zvýšenie celkovej kapacity a kvality parkovania obyvateľov sídliska bez výrazného úbytku zelene.



"Je to prvé modelové viacpodlažné parkovisko. Myslím si, že toto je cesta, ktorou by mohlo mesto ísť, a to parkovať takto moderne bez toho, aby sme zaberali zeleň na sídliskách. Ľudia odmietli výškové stavby, preto je iba jedno podlažie nad prízemím," povedal pri otvorení primátor Anton Danko.



Nové parkovisko disponuje 60 parkovacími miestami na prízemí, dvomi miestami na nabíjanie elektromobilov a 47 miestami na poschodí. Z toho v rámci prízemia je riešených päť státí pre zdravotne ťažko postihnuté osoby.



"Stavbu sa nám podarilo postaviť za pomerne krátky čas, 165 dní. Hlavne teraz, keď je problém s dodávkou materiálov vzhľadom na situáciu s covidom. Môžem pochváliť hlavne mesto Poprad, spoločná realizácia bola veľmi dobrá, vyšlo nám v ústrety a v tak krátkom čase sa nám podarilo dodržať zmluvný termín," vysvetlil výrobný riaditeľ Kami profit Ladislav Lipka.



Celkové náklady stavebných prác na realizáciu stavby predstavujú sumu viac ako 860.000 eur. Stavba je konštrukčne riešená ako kombinácia železobetónových prefabrikátov a monolitických konštrukcií.



Priestorovo je parkovisko rozšírené len o prístupovú komunikáciu a rampu. Záber zelene je podľa Hlaváčovej preto minimálny. Pri parkovisku bolo vysadených deväť nových vzrastlých stromov a pribudli aj nové plochy s nízkou výsadbou. Nájazdová rampa na poschodie je vyhrievaná, delená a po okrajoch rampy sú taktiež zvýšené bezpečnostné okraje s výstražným dopravným značením. Súčasťou stavby je aj nové pieskovisko ako náhrada za odstránené.



Parkovacie plochy sú osvetlené a celý priestor je monitorovaný bezpečnostnými kamerami s prenosom obrazu na mestskú políciu. Parkovisko je určené len pre osobné autá, nie dodávky, a nebude tam možné dlhodobé odstavenie vozidla.



Ako uviedol primátor mesta, na budúci rok sa samospráva chystá postaviť viacpodlažné parkovisko na Rastislavovej ulici a ak sa stavba ujme aj tu, pokračovať by sa malo aj v iných častiach mesta.