V Poprade počet pacientov na urgentnom príjme stúpol o 60 percent

Poprad 29. januára (TASR) - Počet pacientov na urgentnom príjme v popradskej nemocnici za posledných desať rokov stúpol o 60 percent. Uviedla to hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková s tým, že vlani tam zdravotníci riešili vyše 43.000 prípadov.



Oddelenie prešlo za posledné roky veľkými zmenami, okrem kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti došlo k úprave procesov triedenia a pohybu pacientov, medicínskych postupov a modernizovala sa tiež technika. "Najviac, až vyše 19.300 prípadov sme mali vlani na chirurgickej ambulancii urgentného príjmu. Je to najvyťaženejšie pracovisko bez ohľadu na obdobie či deň v týždni a prípadov stále pribúda," skonštatovala medicínska riaditeľka Nemocnice Poprad Annamária Miháliková. Nemocnica má podľa nej svoje špecifiká najmä vzhľadom na spádovú oblasť, ktorá pokrýva aj oblasť Vysokých Tatier. Návštevníci slovenských veľhôr sú jej pravidelnými pacientmi.



Najčastejšie riešia lekári na urgentnom príjme úrazy hlavy, dolných a horných končatín, bolesti brucha, bolesti na hrudi a vysoký krvný tlak. "U starých ľudí to býva dehydratácia či zanedbaná liečba. Časté sú náhle cievne mozgové prípady, bolesti krížov, epilepsie, ale aj opitosť," priblížila vrchná sestra urgentného príjmu Katarína Poradová. Okrem iného mali vlani prípad muža, ktorého kopol pri práci dobytok a následne padol pod stroj, ktorý mu amputoval ruku. Medzi netradičné prípady patrí desaťročný chlapec, ktorý zjedol dvojeurovú mincu, či 80-ročná seniorka, ktorá prehltla ruženec. "Kurióznym, ale závažným bol prípad mladého muža, ktorého opakovanie bodol kamarát po hádke a bitke do brucha. Po príchode do nemocnice najprv tvrdil, že spadol, ale jeho zranenie bolo také závažné, že časť črevných kľučiek mal mimo steny brucha," dodala Poradová.



Miháliková v súvislosti s nárastom počtu prípadov upozorňuje, že na urgentný príjem nepatria choroby ako chrípka, teploty, úraz starší ako tri dni ani predpis a podávanie liekov. "Urgentný príjem rieši akútne a život ohrozujúce stavy a tí najťažší pacienti majú vždy prednosť," zdôraznila medicínska riaditeľka.