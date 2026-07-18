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V Poprade pokračujú v modernizácií osvetlenia na sídlisku Juh
V rámci prvej etapy rekonštrukcie osvetlenia na sídlisku Juh nahradí mesto pôvodné vysokotlakové sodíkové výbojky 75 úspornými LED svietidlami.
Autor TASR
Poprad 18. júla (TASR) - V Poprade pokračujú v rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia. Práce aktuálne prebiehajú na Ulici L. Svobodu na sídlisku Juh a na Smetanovej ulici v časti Matejovce. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.
V rámci prvej etapy rekonštrukcie osvetlenia na sídlisku Juh nahradí mesto pôvodné vysokotlakové sodíkové výbojky 75 úspornými LED svietidlami. Súčasťou projektu je aj výmena stožiarov za nové, obojstranne zinkované konštrukcie.
Nové osvetlenie bude zapojené do systému Smart City, ktorý umožní jeho diaľkové ovládanie a monitorovanie. „Modernizácia prinesie výrazné úspory - predpokladaná ročná úspora elektrickej energie dosiahne približne 80 percent, čo predstavuje takmer 50.000 kWh,“ uviedla samospráva.
Rekonštrukcia sa začala aj na Smetanovej ulici v Matejovciach. Pôvodné svietidlá umiestnené na strešníkoch nahradia LED svietidlá osadené na nových oceľových a obojstranne zinkovaných stožiaroch. Projekt zahŕňa aj nové osvetlenie prepojovacieho chodníka medzi Allendeho a Smetanovou ulicou, ktoré má zvýšiť bezpečnosť chodcov. Ukončenie prác je naplánované na začiatok septembra.
V rámci prvej etapy rekonštrukcie osvetlenia na sídlisku Juh nahradí mesto pôvodné vysokotlakové sodíkové výbojky 75 úspornými LED svietidlami. Súčasťou projektu je aj výmena stožiarov za nové, obojstranne zinkované konštrukcie.
Nové osvetlenie bude zapojené do systému Smart City, ktorý umožní jeho diaľkové ovládanie a monitorovanie. „Modernizácia prinesie výrazné úspory - predpokladaná ročná úspora elektrickej energie dosiahne približne 80 percent, čo predstavuje takmer 50.000 kWh,“ uviedla samospráva.
Rekonštrukcia sa začala aj na Smetanovej ulici v Matejovciach. Pôvodné svietidlá umiestnené na strešníkoch nahradia LED svietidlá osadené na nových oceľových a obojstranne zinkovaných stožiaroch. Projekt zahŕňa aj nové osvetlenie prepojovacieho chodníka medzi Allendeho a Smetanovou ulicou, ktoré má zvýšiť bezpečnosť chodcov. Ukončenie prác je naplánované na začiatok septembra.