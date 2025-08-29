< sekcia Regióny
V Poprade pribudli nové autobusy MHD
Ďalšia etapa modernizácie vozového parku MHD v Poprade je naplánovaná na začiatok roka 2026.
Autor TASR
Poprad 29. augusta (TASR) - V mestskej hromadnej doprave (MHD) v Poprade pribudli dva nové autobusy. Jazdiť budú od pondelka (1. 9.) na viacerých linkách. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
„Dva nové moderné autobusy Iveco Bus Crossway Low Entry s kapacitou až 101 cestujúcich sa budú objavovať na viacerých linkách v priebehu dňa. Najčastejšie budú premávať na linkách číslo 1, 2, 3, 4, 6 a 7. Upozorňujeme cestujúcich, že červené sedadlá v nových vozidlách sú vyhradené pre imobilných cestujúcich,“ uviedlo mesto.
Ďalšia etapa modernizácie vozového parku MHD v Poprade je naplánovaná na začiatok roka 2026, keď by mali do prevádzky zaradiť ďalších osem nových elektrobusov značky Iveco Bus Crossway Low Entry.
