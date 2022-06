V Poprade sa v pondelok začne s výstavbou parkoviska na Juhu III

Poprad 5. júna (TASR) – S výstavbou viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ulici na popradskom sídlisku Juh III sa začne v pondelok (6. 6.). Počas nej nebude možné parkovať na existujúcom parkovisku, mesto preto vodičov žiada o jeho uvoľnenie. Radnica o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že výstavba si bude vyžadovať čiastočnú uzáveru komunikácií.



Práce majú trvať viac ako pol roka. "V najbližšom okolí nie sú možnosti náhradného parkovania. Výstavba náhradného dočasného parkoviska by bola finančne aj časovo náročná a v blízkosti bytových domov nie je na to ani vhodná plocha," vysvetľuje mesto. Obyvateľom navrhuje použiť parkovisko pri viacúčelovej športovej hale Aréna na Uherovej ulici, prípadne iné lokality parkovacích plôch v Poprade. Zároveň apeluje na zvýšenú opatrnosť v okolí staveniska.



Výstavba by mala stáť 1,86 milióna eur s DPH. Podľa oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie by kapacita mala stúpnuť z jestvujúcich 121 na 191 parkovacích miest. Z toho má byť osem miest určených pre imobilných a štyri miesta na nabíjanie elektromobilov.