V Poprade sa vlani narodilo 1068 detí, viac bolo chlapcov

Poprad 14. januára (TASR) - V popradskej nemocnici evidujú za minulý rok 1054 pôrodov. Nemocnica na svojej webovej stránke informovala, že sa na ich pôrodníckom oddelení narodilo 1068 detí, z toho 560 chlapcov a 508 dievčat.



"Najmenšie bábätko narodené v roku 2024 u nás malo 730 gramov. Bola to Vierka, jedna z dvojičiek. Najväčší drobec Nathan mal 4800 gramov. Až 631 bábätiek malo pôrodnú hmotnosť od troch do štyroch kilogramov," uviedla nemocnica.



Medzi najčastejšími dievčenskými menami, ktoré rodičia dali svojim deťom, sú Viktória, Eliška a Ema, u chlapcov dominovali Samuel, Patrik a Filip. Aj rok 2024 bol plný nových či netradičných mien respektíve mien inak písaných. V popradskej nemocnici sa tak narodili Saimon, Lukrécia, Willa, Deborah, Aylin, Amia, Azra, Ryan, Serkan a Zina.



Najmladšia mamička, ktorá priviedla na svet bábätko v Poprade, mala len 14 rokov. Naopak o 32 rokov viac mala najstaršia rodička. "Až deväť novorodencov sa narodilo pred príchodom do nemocnice. Prirodzených pôrodov bolo 741 a sekcií 313," dodala nemocnica. Až 334 detí priviedli na svet mamičky, ktoré neboli z okresu Poprad.