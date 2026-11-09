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V Poprade sa začal celoplošný zber lístia
V novembri bude zber lístia pri rodinných domoch prebiehať každú stredu.
Autor TASR
Poprad 9. novembra (TASR) - V Poprade sa v týchto dňoch začal celoplošný zber lístia. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že ručné hrabanie sa začalo ešte v októbri a aktuálne prebieha celoplošný strojový zber. Zároveň v tejto súvislosti ocenila iniciatívu niektorých spoločenstiev bytových domov.
„Spoločnosť Brantner nasadila kosačky, autá s vysávačmi na lístie aj ‚fukáre'. Zber sa začal v centre mesta a postupne sa rozšíril do ďalších lokalít, najmä tam, kde je najviac listnatých stromov,“ uviedlo mesto s tým, že zber potrvá až do prvej snehovej nádielky. Vzhľadom na postupné opadávanie lístia a počasie sa bude realizovať priebežne. Ostatné plochy budú dohrabávané aj ručne prostredníctvom malých obecných služieb.
„Veľmi si vážime iniciatívu spoločenstiev bytových domov, ktoré organizujú brigády a čistia svoje okolie. Pre bytové domy, ktoré sa zapoja, samospráva zabezpečí odvoz vyhrabaného lístia a trávy,“ dodáva radnica a pripomína, že lístie a trávu je najlepšie uložiť do vriec a následne nahlásiť potrebu odvozu na zverejnených telefónnych číslach alebo kontaktovať mestský úrad - odbor výstavby, oddelenie životného prostredia.
V novembri bude zber lístia pri rodinných domoch prebiehať každú stredu. „Stačí pohrabané lístie uložiť do vriec a vyložiť pred rodinný dom v deň zberu,“ pripomína mesto. Dodáva, že opadané lístie nekončí na skládke, ale odváža sa do kompostárne, kde sa z neho vyrába kompostová zemina.
„Spoločnosť Brantner nasadila kosačky, autá s vysávačmi na lístie aj ‚fukáre'. Zber sa začal v centre mesta a postupne sa rozšíril do ďalších lokalít, najmä tam, kde je najviac listnatých stromov,“ uviedlo mesto s tým, že zber potrvá až do prvej snehovej nádielky. Vzhľadom na postupné opadávanie lístia a počasie sa bude realizovať priebežne. Ostatné plochy budú dohrabávané aj ručne prostredníctvom malých obecných služieb.
„Veľmi si vážime iniciatívu spoločenstiev bytových domov, ktoré organizujú brigády a čistia svoje okolie. Pre bytové domy, ktoré sa zapoja, samospráva zabezpečí odvoz vyhrabaného lístia a trávy,“ dodáva radnica a pripomína, že lístie a trávu je najlepšie uložiť do vriec a následne nahlásiť potrebu odvozu na zverejnených telefónnych číslach alebo kontaktovať mestský úrad - odbor výstavby, oddelenie životného prostredia.
V novembri bude zber lístia pri rodinných domoch prebiehať každú stredu. „Stačí pohrabané lístie uložiť do vriec a vyložiť pred rodinný dom v deň zberu,“ pripomína mesto. Dodáva, že opadané lístie nekončí na skládke, ale odváža sa do kompostárne, kde sa z neho vyrába kompostová zemina.