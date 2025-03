V Poprade sa začala úprava komunikácii na viacerých uliciach

Poprad 19. marca (TASR) - V súvislosti s obchádzkami, ktoré si vyžiada modernizácia železničnej trate pod Tatrami, sa v nasledujúcich dňoch treba v Poprade pripraviť na dopravné obmedzenia. Tie súvisia s úpravou miestnych komunikácií na Levočskej a Brokoffovej ulici a tiež v lokalite "Turnička". Informovala o tom samospráva na webovej stránke.



Aktuálne už prebieha na Levočskej ulici v úseku od križovatky s cestou I/18 po železničné priecestie frézovanie vozovky. "Doprava počas týchto prác je riadená striedavo. Obmedzenia budú spočívať iba pri výkone frézy, kedy nie je umožnený vstup na priľahlé pozemky a vjazdy vozidlám. Tieto obmedzenia budú maximálne do 15 minút," uviedlo mesto.



Práce na asfaltovaní vozovky sú v tomto prípade naplánované na piatok 21. a sobotu 22. marca, keď nebude možný prejazd ani vstup vozidiel na okolité pozemky počas približne troch hodín. "Ľavý pruh od komunikácie I/18 smerom do mesta bude asfaltovaný v piatok do 15.00 h. Následne bude asfaltovaný úsek od vjazdu Správy mestských komunikácií Poprad po železničné priecestie," konkretizovalo mesto. Pravý pruh v rovnakom úseku bude asfaltovaný v sobotu.



Frézovacie práce budú prebiehať od štvrtka 20. marca aj na Brokoffovej ulici od križovatky s Jesenského ulicou a tiež na "Turničke". Obmedzenia budú spočívať iba pri výkone frézy, keď nebude umožnený vstup vozidlám na priľahlé pozemky vrátane vjazdov k rodinným domom, a potrvajú maximálne 15 minút. "Pri frézovaní vozovky na Brokoffovej ulici, časť od križovatky s Jesenského ulicou pri rodinných domoch, sa zhotoviteľ bude snažiť minimalizovať obmedzenia občanov. Pri frézovaní vozovky na 'Turničke' medzi poľami z dôvodu šírkového obmedzenia nebude umožnený prejazd vozidiel," doplnilo mesto.



Od pondelka 24. marca do stredy 26. marca zhotoviteľ plánuje v tejto časti práce na výškovej úprave poklopov a čistenie krajníc. V prípade vhodných klimatických podmienok je v ďalších dňoch plánované aj asfaltovanie komunikácie. "Počas týchto prác nebude umožnený prejazd a vstup vozidiel k jednotlivým vjazdom k rodinným domom približne tri hodiny. Na 'Turničke' pri prácach na asfaltovaní nebude možný prejazd vozidiel," dodala samospráva.



Zhotoviteľ stavby v tejto súvislosti žiada občanov, návštevníkov a užívateľov dotknutých nehnuteľností, aby svoje vozidlá neparkovali v uvedenom čase na uliciach Levočská, Brokoffova, prípadne na "Turničke". Obmedzenia sa pritom bude snažiť minimalizovať tak, aby mali čo najmenší dosah na obyvateľov a užívateľov nehnuteľností v daných lokalitách.



Úprava miestnych komunikácií súvisí s obchádzkami, ktoré v Poprade začnú platiť od 1. mája, kedy pre obnovu železničného mosta pri akvaparku uzatvoria hlavný ťah cez mesto na Štefánikovej ulici.