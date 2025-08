V Poprade sa začala výstavba nového cyklochodníka

Poprad 4. augusta (TASR) - V Poprade sa rozbehli práce na novej časti cyklochodníka smerom od akvaparku po diaľničný most pred Matejovcami. „Som veľmi rád, že práce napredujú a že o pár mesiacov budú mať cyklisti, ale aj bežci či korčuliari k dispozícii opäť o niečo viac kilometrov pre svoje športové vyžitie,“ uviedol primátor mesta Anton Danko na sociálnej sieti.



Mesto informovalo, že výstavba cyklochodníka sa skladá z dvoch úsekov, a to C a D. Práce odštartovali na úseku D. „Aktuálne prebieha kladenie obrubníkov, nasledovať bude dosyp štrkodrviny pod stabilizáciu a po zaťažovacej skúške realizácia samotnej cementovej stabilizácie,“ vysvetlila Monika Rontová, vedúca odboru výstavby Mestského úradu v Poprade.



Kompletná stavba by podľa radnice mala byť hotová do 150 dní. Približne do konca novembra by tak obe trasy mali byť pripravené pre užívanie verejnosti. Projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti.