V Poprade sa začína výstavba okružnej križovatky na sídlisku Západ

Poprad 25. apríla (TASR) - V Poprade sa onedlho začne výstavba novej okružnej križovatky na sídlisku Západ, prinesie to dopravné obmedzenia. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že práce odštartujú v pondelok 29. apríla a potrvajú do polovice decembra. Ide o križovatku ulíc Partizánska a Podtatranská.



"Dôvodom tejto zmeny je zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a plynulosti dopravy. Počas prestavby, ktorá sa uskutoční v nasledujúcich týždňoch, dôjde k čiastočnej uzávere cestnej premávky na vyššie uvedených uliciach. Tieto obmedzenia sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti nielen pracovníkov realizujúcich prestavbu, ale aj samotných účastníkov cestnej premávky," uviedlo mesto.



Samospráva žiada všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s týmto obmedzením. Mesto urobí všetko pre to, aby minimalizovalo vplyv prestavby na každodennú dopravu, so snahou udržať nevyhnutné obmedzenia čo najkratšie.