V Poprade si pripomenú prvý transport židovských žien
Autor TASR
Poprad 23. marca (TASR) - Na železničnej stanici v Poprade si v stredu 25. marca za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho pripomenú tragické 84. výročie prvého transportu Židov zo Slovenska. Informovala o tom Kristína Svrčková zo Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea holokaustu v Seredi. Okrem tradičnej spomienkovej slávnosti, ktorá sa bude konať o 14.00 h, pripravili aj ďalšie sprievodné podujatia.
Z Popradu vyšiel prvý kompaktný židovský transport, ktorý dorazil do nacistického koncentračného tábora Auschwitz na území okupovaného Poľska. Vypravili ho vo večerných hodinách a bolo v ňom 999 mladých žien a dievčat vo veku od 16 rokov. Vojnová Slovenská republika bola vôbec prvou krajinou po nacistickom Nemecku, ktorá spustila masové deportácie Židov do koncentračných a vyhladzovacích táborov.
„SNM - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave, Múzeum holokaustu v Seredi pripravilo pri tejto príležitosti v spolupráci s Tatranskou galériou v Poprade, Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR a mestom Poprad sprievodný program. Začne sa diskusiou o holokauste v Kláštore redemptoristov v Podolínci v pondelok o 17.00 h. Pokračovať bude v utorok 24. marca prednáškami na školách v Poprade, Tatranskej Lomnici a vo Svite. V stredu sa v Tatranskej galérii uskutoční aj vzdelávanie stredoškolákov,“ priblížila Svrčková.
Transportom z Popradu predstavitelia vtedajšieho štátu spustili deportácie vlastných občanov odsúdených len pre ich pôvod. V prvej vlne bolo v 57 transportoch vyvezených takmer 58.000 ľudí, prežilo len pár stoviek z nich. Celý tento proces sa opieral o protižidovskú legislatívu prijatú 9. septembra 1941, známu ako Židovský kódex. Práve tento rok si pripomíname 85. výročie jeho prijatia, ktoré zostáva mementom zlyhania ľudskosti a štátnej moci.
„Pred rokmi sa nám počas spomienky v Poprade prihovárali ženy z prvého transportu, dnes už nie je medzi nami žiadna z nich. Na Slovensku už pravdepodobne nenájdeme nikoho, kto bol ako obeť vtedajších protižidovských zákonov deportovaný v roku 1942. Čas je neúprosný a preživších ubúda. O to viac si vážime prítomnosť tých, ktorí napriek hlbokým ranám stále nachádzajú silu zdieľať svoj príbeh. Skláňam sa pred ich odvahou hovoriť o strate najbližších. Verím, že ich slová v nás ostanú hlboko zapísané a budú nám kompasom pri našich vlastných rozhodnutiach,“ podotkol vedúci Múzea holokaustu Martin Korčok.
