V Poprade si pripomenuli 79. výročie prvého transportu židovských žien

Poprad 25. marca (TASR) – Na popradskej železničnej stanici si vo štvrtok dopoludnia pripomenuli 79. výročie prvého transportu Židov zo Slovenska. Dievčenským transportom z Popradu do koncentračného tábora Auschwitz sa začala prvá vlna deportácií zo Slovenska, počas ktorých bolo vypravených 57 transportov a v nich 57.752 Židov.uviedol na pietnej spomienke v Poprade predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Zároveň sa na tomto mieste ospravedlnil všetkým členom židovskej komunity na Slovensku za to, čo sa stalo.povedal vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda sa vyjadril, že hlavná myšlienka tejto pietnej spomienky je tá, aby sa nezabudlo.podotkol Duda. Ako ďalej priblížil, pred dvoma dňami sa stretol aj s poslednou žijúcou z prvého transportu Laurou Špánikovou, ktorej odkaz znel, aby sa z tejto udalosti nestala len nejaká historická fikcia.zdôraznil Duda.Zo železničnej stanice v Poprade odišiel 25. marca 1942 po 20.00 h prvý vlak plný stoviek žien a dievčat z regiónu do koncentračného tábora v Poľsku. Boli pritom presvedčené o tom, že idú na miesto, kde budú pracovať a začnú nový život. Nacisti chceli najprv mladé ženy vo veku nad 18 rokov, to im však nestačilo a do Auschwitzu tak putovali aj mladšie dievčatá. Mnohé z nich sa domov nikdy nevrátili.