< sekcia Regióny
V Poprade si pripomenuli obete leteckých nehôd pri záchrane
Za posledných takmer 30 rokov sa na Slovensku zrútili štyri záchranárske vrtuľníky.
Autor TASR
Poprad 28. júla (TASR) - V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade si v utorok popoludní na svätej omši pripomenuli všetky obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Spoločne tak vzdali hold tým, ktorí svoj život zasvätili záchrane iných. Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Zuzana Turočeková pre TASR potvrdila, že za posledných takmer 30 rokov evidujú štyri tragické pády záchranárskych vrtuľníkov.
„Dnes je v kalendári meno Krištof a Krištof je aj volacím znakom všetkých leteckých záchranárov. Dnešný deň sa nenesie len v znamení vďaky a úcty leteckým záchranárom, ktorí pôsobia v súčasnosti, ale je tiež spomienkou na našich bývalých kolegov, ktorí zahynuli práve pri výkone svojho povolania počas leteckej záchrannej služby, pri páde vrtuľníkov,“ uviedla Turočeková.
Marián Kuklica z VZZS pripomína, že túto prácu často vykonávajú vo veľmi zložitých podmienkach a v ťažko dostupnom teréne - v lesoch, horách či obytných zónach, kde nemá prístup pozemná záchrana. „Veľa týchto zásahov skončilo tragédiou pre súbeh rôznych okolností a situácií. Všetko to boli piloti, ktorí mali niečo za sebou, boli našimi vzormi a aj našimi učiteľmi,“ zdôraznil Kuklica, ktorý v minulosti pôsobil ako pilot leteckých záchranárov. V súčasnosti sa podieľa na výcviku lekárov a záchranárov pre špeciálnu záchrannú činnosť.
Za posledných takmer 30 rokov sa na Slovensku zrútili štyri záchranárske vrtuľníky. Prvého januára 1998 to bol stroj, ktorý prevážal novorodeniatko v kritickom stave z Dolného Kubína do nemocnice na bratislavských Kramároch. Na palube zahynul pilot Milan Maté, lekár Karol Dropa, zdravotná sestra Renáta Zahradníková a dvojdňová pacientka. Začiatkom roku 2006 sa pri obci Janova Lehota v okrese Žiar nad Hronom zrútil vrtuľník, ktorý smeroval pre pacienta do Žiliny. Na palube boli pilot Viktor Remeň, lekár Dalibor Timko a letecký záchranár Karol Javorský. Ďalší stroj sa zrútil v júli 2015 v Slovenskom raji, keď záchranári smerovali na pomoc zranenému chlapcovi. Nehodu neprežili pilot Ľubomír Majerčák, lekár Marek Rigda, letecký záchranár Martin Svitana a náčelník Horskej záchrannej služby Dušan Leskovjanský. O rok neskôr prišli o život po páde vrtuľníka v lesnom teréne v okrese Banská Bystrica aj pilot Ján Rušin, lekárka Patrícia Krajňáková, letecký záchranár František Bartoš a tiež 38-ročný pacient.
„Na našich kolegov spomíname s úctou a rešpektom veľmi často a to nielen ako na profesionálov, ale hlavne na skvelých ľudí, na ktorých sa vždy dalo spoľahnúť,“ uzavrela Turočeková.
„Dnes je v kalendári meno Krištof a Krištof je aj volacím znakom všetkých leteckých záchranárov. Dnešný deň sa nenesie len v znamení vďaky a úcty leteckým záchranárom, ktorí pôsobia v súčasnosti, ale je tiež spomienkou na našich bývalých kolegov, ktorí zahynuli práve pri výkone svojho povolania počas leteckej záchrannej služby, pri páde vrtuľníkov,“ uviedla Turočeková.
Marián Kuklica z VZZS pripomína, že túto prácu často vykonávajú vo veľmi zložitých podmienkach a v ťažko dostupnom teréne - v lesoch, horách či obytných zónach, kde nemá prístup pozemná záchrana. „Veľa týchto zásahov skončilo tragédiou pre súbeh rôznych okolností a situácií. Všetko to boli piloti, ktorí mali niečo za sebou, boli našimi vzormi a aj našimi učiteľmi,“ zdôraznil Kuklica, ktorý v minulosti pôsobil ako pilot leteckých záchranárov. V súčasnosti sa podieľa na výcviku lekárov a záchranárov pre špeciálnu záchrannú činnosť.
Za posledných takmer 30 rokov sa na Slovensku zrútili štyri záchranárske vrtuľníky. Prvého januára 1998 to bol stroj, ktorý prevážal novorodeniatko v kritickom stave z Dolného Kubína do nemocnice na bratislavských Kramároch. Na palube zahynul pilot Milan Maté, lekár Karol Dropa, zdravotná sestra Renáta Zahradníková a dvojdňová pacientka. Začiatkom roku 2006 sa pri obci Janova Lehota v okrese Žiar nad Hronom zrútil vrtuľník, ktorý smeroval pre pacienta do Žiliny. Na palube boli pilot Viktor Remeň, lekár Dalibor Timko a letecký záchranár Karol Javorský. Ďalší stroj sa zrútil v júli 2015 v Slovenskom raji, keď záchranári smerovali na pomoc zranenému chlapcovi. Nehodu neprežili pilot Ľubomír Majerčák, lekár Marek Rigda, letecký záchranár Martin Svitana a náčelník Horskej záchrannej služby Dušan Leskovjanský. O rok neskôr prišli o život po páde vrtuľníka v lesnom teréne v okrese Banská Bystrica aj pilot Ján Rušin, lekárka Patrícia Krajňáková, letecký záchranár František Bartoš a tiež 38-ročný pacient.
„Na našich kolegov spomíname s úctou a rešpektom veľmi často a to nielen ako na profesionálov, ale hlavne na skvelých ľudí, na ktorých sa vždy dalo spoľahnúť,“ uzavrela Turočeková.