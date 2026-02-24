< sekcia Regióny
V Poprade spúšťajú prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať výhradne cez webovú stránku www. narodnestretnutiemladeze.
Autor TASR
Poprad 24. februára (TASR) - Organizátori tento týždeň spúšťajú prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže (NSM) - P26, ktoré bude v lete v Poprade. Symbolicky sa začne vo štvrtok 26. februára o 20.26 h. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať výhradne cez webovú stránku www.narodnestretnutiemladeze.sk. Informoval o tom tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Matúš Reiner.
Prihlasovanie pre mladých vo veku od 14 do 35 rokov potrvá do 30. júna alebo do naplnenia kapacity. V rovnaký deň sa spustí prihlasovanie aj pre dobrovoľníkov, ktorí sú podľa Reinera pre zorganizovanie celého podujatia nevyhnutní. „Dobrovoľníctvo vidím aj ako odpoveď na výzvu pápeža Františka v Christus Vivit, že mladí majú byť protagonistami pastorácie mladých. Je skvelé vidieť mladých robiť veci pre mladých,“ dodal.
Všetky podrobné informácie o prihlasovaní, cenách a možnostiach dobrovoľníctva sú k dispozícii na spomínanej webovej stránke. Mesto Poprad bude NSM hostiť druhýkrát. Trojdňové stretnutie sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta. Súčasťou programu budú svätá omša, svätá liturgia, expo povolaní či rôzne workshopy. NSM je stretnutím mladých z celého Slovenska v nadväznosti na Svetové dni mládeže. Prvýkrát sa konalo v roku 2013 v Ružomberku.
