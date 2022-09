V Poprade spustili pre Popradčanov bezplatnú MDH

Poprad 1. septembra (TASR) – Bezplatnú mestskú hromadnú dopravu (MHD) pre cestujúcich s trvalým bydliskom v meste spustili vo štvrtok v Poprade. Preprava bude pre Popradčanov bezplatná do konca tohto roka.



Obyvatelia s trvalým pobytom v meste si môžu aktivovať predplatný cestovný lístok "Cesta za zdravím" v novom infocentre na autobusovej stanici v Poprade. Aktivácia PCL je bez poplatku, podmienkou je nový typ dopravnej karty s fotkou vydávaný od decembra minulého roka. Informovala o tom Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad, ktorá MHD prevádzkuje. "Cesta za zdravím" umožní Popradčanom cestovať MHD výhodne po celý rok.



Mestskí poslanci schválili bezplatnú MHD od septembra do konca tohto roka na májovom zasadaní. Cieľom zmeny bolo podľa radnice v čo najväčšej miere eliminovať osobné motorové vozidlá, a tak prispieť k ekologizácii mesta, ako aj zvýhodniť samotných obyvateľov a pomôcť im zmierniť náklady na život. Mesto uvádzalo, že návrh platí pri súčasnej finančnej kondícii samosprávy a pokiaľ dôjde k jej zhoršeniu, so súhlasom dopravcu bude nútené pristúpiť k zmene tarifných podmienok, ako aj samotnej prevádzky MHD.