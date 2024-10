V Poprade spustili verejné korčuľovanie

Poprad 14. októbra (TASR) - V Poprade je od uplynulého víkendu opäť v prevádzke verejné korčuľovanie. Mesto na webovej stránke informovalo, že milovníci korčuľovania majú k dispozícii ľadovú plochu v tréningovej hale.



"Zakorčuľovať si budú môcť podľa možnosti každú sobotu v rovnakom čase od 16.30 h do 18.30 h, až do konca sezóny, a to opäť zadarmo," uviedla samospráva. Rozpis verejného korčuľovania na každý týždeň si môže verejnosť overiť na webovej stránke mesta Poprad v sekcii Zimný štadión, tréningová hala.



Počas vlaňajšej sezóny mali Popradčania k dispozícii na korčuľovanie aj vonkajšiu plochu pri Centre voľného času. Tú je však možné sprevádzkovať až v prípade priaznivých poveternostných podmienok a mínusových teplôt.