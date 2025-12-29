< sekcia Regióny
V Poprade ukončili ďalšie projekty z participatívneho rozpočtu
V mestskej časti Spišská Sobota zvíťazil projekt nadrozmernej interaktívnej lavičky.
Autor TASR
Poprad 29. decembra (TASR) - V závere roka ukončili v Poprade ďalšie projekty z participatívneho rozpočtu. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že išlo o dva zámery v mestských častiach Veľká a Spišská Sobota, ktoré zvíťazili vo verejnom hlasovaní.
Klub Veličanov zvíťazil v hlasovaní participatívneho rozpočtu s projektom priestorového modelu centra mestskej časti Veľká. „Súčasťou návrhu je aj reprezentačná lavička venovaná významnému akademickému maliarovi Ondrejovi Ivanovi. Priestorový model spolu s lavičkou na Velickom námestí slávnostne odhalili primátor mesta Anton Danko, predseda Klubu Veličanov Jozef Švagerko a vnuk Ondreja Ivana,“ uviedlo mesto.
V mestskej časti Spišská Sobota zvíťazil projekt nadrozmernej interaktívnej lavičky. Tá prináša pridanú hodnotu v podobe edukačného audia o histórii mestskej časti v slovenčine a dvoch svetových jazykoch. „Na odhalení tohto atraktívneho fotopointu sa zúčastnil primátor a za Klub Sobotčanov Ľuboslava Duroňová,“ dodala samospráva.
Celková výška participatívneho rozpočtu bola v tomto roku schválená vo výške 100.000 eur. Túto sumu mesto delí celkovo medzi osem projektových zámerov jednotlivých mestských častí. O tom, ktoré projekty samospráva podporí, rozhodli v hlasovaní samotní obyvatelia. „Participatívny rozpočet ukázal, že dobré nápady obyvateľov menia verejný priestor k lepšiemu. Preto v ňom bude mesto pokračovať aj v roku 2026,“ uzatvára radnica.
