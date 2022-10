V Poprade vybudovali multifunkčné ihrisko za 353.000 eur

Poprad 17. októbra (TASR) - Na Uherovej ulici v Poprade vybudovali nové detské a multifunkčné ihrisko. Areál vo vnútrobloku na sídlisku Juh III. zrevitalizovala samospráva za viac ako 353.000 eur. Vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková uviedla, že detské ihrisko má na ploche takmer 500 štvorcových metrov (m2) povrch s umelým trávnikom.



"Plocha zámkovej dlažby má výmeru 23,4 m2. Sú tam použité dve farebné plochy – zelená pre dopadovú výšku do jedného metra a červená s použitím pružnej podložky pre dopadovú výšku do troch metrov," uviedla. Súčasťou ihriska sú dve domčekové kombinované zostavy, hojdačka, hniezdo pre hendikepované deti, štvorsedadlová prevažovacia, pružinová a reťazová hojdačka a pieskovisko.



Multifunkčné športovisko má veľkosť 33 krát 18 metrov, je oplotené a má ochrannú sieť. Určené je podľa Horákovej na tenis, volejbal, basketbal aj futbal. Na vedľajšej trávnatej ploche sú osadené futbalové bránky, a tiež stĺpiky pre volejbalovú sieť. "Súčasťou ihrísk je mobiliár - lavičky, stojany na bicykle i odpadkové koše," doplnila Horáková s tým, že areál je chránený kamerovým systémom. Výstavba trvala od začiatku júla.



Prvá etapa projektu obnovy ihrísk v Poprade vlani zahŕňala investície vo výške približne 200.000 eur. Konkrétne šlo o detské areály na uliciach Okružná a Traktorova, mesto investovalo i do workoutového ihriska na Partizánskej ulici. V tomto roku v najväčšom meste pod Tatrami obnovili aj štyri ďalšie detské ihriská - na Štúrovej ulici za blokom Myjava, na Ul. 29. augusta za blokom Sĺňava, na Ul. Mládeže za blokom Hron a na Ul. L. Svobodu za blokom Labe. Obnova trvala zhruba dva mesiace a vyžiadala si ďalších 142.000 eur.