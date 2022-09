V Poprade vybudovali nový bikepoint s možnosťou nabíjania pre e-biky

Poprad 4. septembra (TASR) - V popradskej mestskej časti Kvetnica vybudovali nový bikepoint - servisné stanovište pre bicykle s odpočívadlom. Hlavným cieľom projektu bolo podľa samosprávy zvýšiť kvalitu a bezpečnosť služieb v oblasti podpory nemotorovej "zelenej" dopravy. Inteligentný prístrešok so solárnymi panelmi na streche je vybavený i nabíjacím bodom pre e-biky so zázemím a základnými servisnými nástrojmi na opravu bicyklov. Informovalo o tom vedenie mesta na webovej stránke s tým, že bikepoint je vybudovaný v súlade s kostrovou sieťou cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji.



"Za účelom vyššej bezpečnosti je taktiež vybavený kamerovým systémom a pre zvýšenie komfortu tam bude inštalovaný aj WIFI hot-spot," informuje mesto. Nabíjacia stanica na e-biky obsahuje aj dotykový panel so softvérovým riešením, prostredníctvom ktorého je možné zobrazovať mapy okolia.



Projekt z kapitálových výdavkov zo svojho rozpočtu podporil vyšší územný celok, dotáciu miestnej samospráve poskytol v rámci programu Cyklodoprava. Radnica zverejnila na internete aj dotazník na tému doplnkovej infraštruktúry pre cyklistov na území mesta, kde môžu milovníci tohto športu vyjadriť svoj názor.