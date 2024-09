V Poprade sa priestor na sídlisku Juh II. premení na nový park

Poprad 5. septembra (TASR) - V Poprade vyrastie nový park, premení sa naň priestor na sídlisku Juh II., medzi domácimi známy aj ako Luník. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti s tým, že projekt by mali realizovať na budúci rok, aktuálne pripravujú výber zhotoviteľa.



V lokalite má vzniknúť detské i workoutové ihrisko, okrem zelene pribudnú aj lavičky, sedenie vo svahu či park pre psov a pitná fontána. Celé územie bude chránené kamerovým systémom. "Bude to krásna oddychová zóna, ktorá nám v meste chýbala. Nebolo to jednoduché, pretože bolo treba najprv zameniť pozemky, pripraviť projekty a podobne. Som si však istý, že to úsilie bude stáť za to," uviedol primátor Popradu Anton Danko. Spomínané pozemky na Juhu II. zamenilo mesto Poprad ešte v roku 2021 so spoločnosťou Signum, a to za poľnohospodársku pôdu v katastri Spišskej Teplice. Cieľom bolo premeniť trávnatú plochu územia na park s množstvom novovysadenej vzrastlej zelene - stromov, kríkov, s uplatnením ekologických princípov a s cieľom vytvorenia mestského parku.



"Návrh parku je v nadväznosti na okolitú zástavbu a vstupy na dané územie, uvažuje sa so zachovaním prepojenia jednotlivých peších komunikácií a s doplnením nových. V centrálnej časti bude kruh, v ktorom sa umiestnia detské herné prvky, a po obvode kruhu parkové lavice. Na juhozápadnej strane parku bude výbeh pre psov obklopený priehľadným oplotením a zároveň obohnaný výsadbou krovinovej vegetácie, ktorá má plniť funkciu živého plota a oddeliť priestor od ostatnej plochy parku. Cieľom je, aby psy vo výbehu vizuálne nevnímali okolie, a tak nevytvárali hluk nadmerným štekotom," priblížila vedúca odboru výstavby na mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková.



V severovýchodnej časti parku bude workoutové ihrisko. Na svahoch sa na dvoch miestach vytvorí terénne sedenie. Pribudne aj nová rampa medzi workoutovým ihriskom a plochou slúžiacou na sánkovanie a lyžovanie pre deti. Na troch miestach vytvoria aj dažďové záhrady, pozdĺž chodníkov a v trávnatých plochách budú líniovo, skupinovo alebo jednotlivo osadené prvky mobiliáru. Radnica dodáva, že v celom území vymenia a doplnia verejné osvetlenie. Súčasťou vytvárania parku sú aj sadové úpravy.



Mesto aktuálne pripravuje výber zhotoviteľa, samospráva nekonkretizovala, koľko bude realizácia projektu stáť. Primátor už skôr avizoval, že zámer chcú financovať z európskych fondov v rámci Udržateľného mestského rozvoja.