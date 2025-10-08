< sekcia Regióny
V Poprade začína 33. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov
O víťazoch festivalovej súťaže rozhodne trojčlenná medzinárodná porota v zložení Markéta Hanáková, Tomáš Hulík a Adrian Dmoch.
Autor TASR
Poprad 8. októbra (TASR) - V stredu večer v Poprade slávnostne otvoria 33. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF). Tento rok sa do súťaže prihlásilo 504 filmov, z ktorých sa do finále dostalo 50 snímok z 15 krajín sveta vrátane troch slovenských diel. Ako uviedli organizátori na webovej stránke, premietania budú v Poprade, Spišskej Novej Vsi a Kežmarku.
O víťazoch festivalovej súťaže rozhodne trojčlenná medzinárodná porota v zložení Markéta Hanáková, Tomáš Hulík a Adrian Dmoch. Pre návštevníkov festivalu pripravili aj tri prednášky a následné besedy. Vo štvrtok (9. 10.) bude o svojich najnovších himalájskych výstupoch rozprávať Peter Hámor. Jeho prednáška Himalayadventure bude okrem iného aj o jeho úspešnom pôsobení vo východnej časti nepálskych Himalájí, kde sa mu spolu s Nives Meroiovou (Taliansko) a Romanom Benetom (Slovinsko) podarilo uskutočniť dva hodnotné prvovýstupy. V piatok (10. 10.) sa festivalovému publiku predstaví Simon Messner z Talianska. Vo svojej prednáške Tradičné horolezectvo porozpráva o svojom živote v horách. V sobotu (11. 10.) sa popradskému publiku predstaví Aleš Česen zo Slovinska, ktorý bude rozprávať o výstupoch a dobrodružstvách, ktoré prežil na Gašerbrumoch v pakistanskom pohorí Karakoram.
Sprievodný program festivalu obohatí aj fotografická výstava slovenského horolezca a fotografa Zoltána Demjána Zázračná energia prírody, ktorá návštevníkom priblíži krásu hôr z celého sveta. Chýbať nebudú ani prezentácie nových kníh. Vo štvrtok to bude predstavenie knihy Jaroslava Švorca (Ne)zabudnuté tatranské tragédie, ktorá poukazuje najmä na príčiny nehôd v Tatrách. Na piatok je pripravený krst knihy Horolezectvo a psychosomatika, ktorej autorom je Alojz Halás.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 33. ročníka MFHF, po ktorom bude nasledovať projekcia víťazných filmov, sa uskutoční v nedeľu (12. 10.).
