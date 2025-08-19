< sekcia Regióny
V Poprade zmenili organizáciu dopravy na križovatke
Po rekonštrukcii a opätovnom sprevádzkovaní mosta na Ulici 1. mája v Poprade čaká vodičov zmena organizácie dopravy na križovatke ulíc Alžbetina - Hviezdoslavova.
Autor TASR
Poprad 19. augusta (TASR) - Po rekonštrukcii a opätovnom sprevádzkovaní mosta na Ulici 1. mája v Poprade čaká vodičov zmena organizácie dopravy na križovatke ulíc Alžbetina - Hviezdoslavova. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že vzhľadom na otvorenie novozrekonštruovaného mosta Okresný dopravný inšpektorát v Poprade odporučil zmenu organizácie dopravy do pôvodného stavu, a to z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Po novom tak hlavná cesta opäť povedie po Alžbetinej ulici smerom k železničnej stanici a cesta z Hviezdoslavovej ulice od Tatranskej galérie sa stane vedľajšou.
„Do pôvodného trasovania, ktoré bolo zaužívané pred rekonštrukciou mosta, sa vracajú aj niektoré linky mestskej hromadnej dopravy. Dočasná zastávka na Alžbetinej ulici bude zrušená a od utorka budú linky číslo 1, 3, 5, 7 a 8 obojsmerne premávať cez zastávky Hviezdoslavova a Okresný úrad. Linka číslo 2 ostáva bez zmeny z autobusovej stanice smer Veľká a trasy liniek číslo 4, 6 a 9 ostávajú nezmenené,“ uviedlo mesto.
Most s lávkou pre peších opätovne sprejazdnili v pondelok (18. 8.). Pôvodné premostenie nahradilo nové. Náklady na prestavbu dosiahli 1,46 milióna eur, pričom most bol uzatvorený od februára.
„Do pôvodného trasovania, ktoré bolo zaužívané pred rekonštrukciou mosta, sa vracajú aj niektoré linky mestskej hromadnej dopravy. Dočasná zastávka na Alžbetinej ulici bude zrušená a od utorka budú linky číslo 1, 3, 5, 7 a 8 obojsmerne premávať cez zastávky Hviezdoslavova a Okresný úrad. Linka číslo 2 ostáva bez zmeny z autobusovej stanice smer Veľká a trasy liniek číslo 4, 6 a 9 ostávajú nezmenené,“ uviedlo mesto.
Most s lávkou pre peších opätovne sprejazdnili v pondelok (18. 8.). Pôvodné premostenie nahradilo nové. Náklady na prestavbu dosiahli 1,46 milióna eur, pričom most bol uzatvorený od februára.