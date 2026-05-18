< sekcia Regióny
V popradskej mestskej časti Juh vyrastie nová farská budova
Výstavba novej farskej budovy prinesie farnosti Poprad - Juh nové priestory pre pastoráciu, stretávanie veriacich i komunitné aktivity.
Autor TASR
Poprad 18. mája (TASR) - V popradskej mestskej časti Juh vyrastie nová farská budova. V nedeľu (17. 5.) sa pri Kostole sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo slávnostné poklepanie jej základného kameňa. Súčasťou bola aj svätá omša, ktorú celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský. Mesto Poprad o tom informuje na sociálnej sieti.
„Touto našou slávnosťou požehnania základného kameňa novej farskej budovy vyprosujeme božiu pomoc. Aby Pán Boh túto stavbu šťastne priviedol k želanému zavŕšeniu, chránil pracovníkov a obránil ich od každého zla,“ povedal pri požehnávaní základného kameňa Trstenský.
Výstavba novej farskej budovy prinesie farnosti Poprad - Juh nové priestory pre pastoráciu, stretávanie veriacich i komunitné aktivity. „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú s tým, aby sa tento sen stal skutočnosťou,“ uviedol farár rímskokatolíckej farnosti Poprad - Juh Peter Nákačka.
„Spolupráca medzi cirkvou a samosprávou v meste Poprad naozaj je vzorná a vynikajúca už roky. Aj keď sa staval Kostol sv. Cyrila a Metoda, tak mesto pomáhalo, rovnako keď sa rekonštruoval Kostol sv. Egídia, i keď sa zásadne rekonštruovala konkatedrála, mesto pomáhalo a bude pomáhať aj teraz. Chcem povedať, že sa teším na ďalšiu spoluprácu a chcem poprosiť, aby Pán Boh ochraňoval naše mesto,“ povedal primátor Popradu Anton Danko.
„Touto našou slávnosťou požehnania základného kameňa novej farskej budovy vyprosujeme božiu pomoc. Aby Pán Boh túto stavbu šťastne priviedol k želanému zavŕšeniu, chránil pracovníkov a obránil ich od každého zla,“ povedal pri požehnávaní základného kameňa Trstenský.
Výstavba novej farskej budovy prinesie farnosti Poprad - Juh nové priestory pre pastoráciu, stretávanie veriacich i komunitné aktivity. „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú s tým, aby sa tento sen stal skutočnosťou,“ uviedol farár rímskokatolíckej farnosti Poprad - Juh Peter Nákačka.
„Spolupráca medzi cirkvou a samosprávou v meste Poprad naozaj je vzorná a vynikajúca už roky. Aj keď sa staval Kostol sv. Cyrila a Metoda, tak mesto pomáhalo, rovnako keď sa rekonštruoval Kostol sv. Egídia, i keď sa zásadne rekonštruovala konkatedrála, mesto pomáhalo a bude pomáhať aj teraz. Chcem povedať, že sa teším na ďalšiu spoluprácu a chcem poprosiť, aby Pán Boh ochraňoval naše mesto,“ povedal primátor Popradu Anton Danko.