V popradskej mestskej časti Juh vyrastie nová farská budova

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Výstavba novej farskej budovy prinesie farnosti Poprad - Juh nové priestory pre pastoráciu, stretávanie veriacich i komunitné aktivity.

Autor TASR
Poprad 18. mája (TASR) - V popradskej mestskej časti Juh vyrastie nová farská budova. V nedeľu (17. 5.) sa pri Kostole sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo slávnostné poklepanie jej základného kameňa. Súčasťou bola aj svätá omša, ktorú celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský. Mesto Poprad o tom informuje na sociálnej sieti.

„Touto našou slávnosťou požehnania základného kameňa novej farskej budovy vyprosujeme božiu pomoc. Aby Pán Boh túto stavbu šťastne priviedol k želanému zavŕšeniu, chránil pracovníkov a obránil ich od každého zla,“ povedal pri požehnávaní základného kameňa Trstenský.

Výstavba novej farskej budovy prinesie farnosti Poprad - Juh nové priestory pre pastoráciu, stretávanie veriacich i komunitné aktivity. „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú s tým, aby sa tento sen stal skutočnosťou,“ uviedol farár rímskokatolíckej farnosti Poprad - Juh Peter Nákačka.

„Spolupráca medzi cirkvou a samosprávou v meste Poprad naozaj je vzorná a vynikajúca už roky. Aj keď sa staval Kostol sv. Cyrila a Metoda, tak mesto pomáhalo, rovnako keď sa rekonštruoval Kostol sv. Egídia, i keď sa zásadne rekonštruovala konkatedrála, mesto pomáhalo a bude pomáhať aj teraz. Chcem povedať, že sa teším na ďalšiu spoluprácu a chcem poprosiť, aby Pán Boh ochraňoval naše mesto,“ povedal primátor Popradu Anton Danko.
