V popradskej MHD pribudli nové autobusy, SAD obnovuje vozový park

Poprad 6. decembra (TASR) - V popradskej mestskej hromadnej doprave (MHD) pribudli štyri nové autobusy. Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad ich odovzdala do prevádzky tento týždeň, ide o vozidlá s ekologickými motormi, spĺňajúcimi normu Euro 6. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti s tým, že prevádzkovateľ MHD pod Tatrami takto pokračuje v obnove vozového parku.



"Cieľom je poskytnúť maximálnu kvalitu, komfort a bezpečnosť pri každodennom cestovaní s dôrazom na ekológiu, a práve preto nové autobusy doplnia ďalšiu skupinu moderných vozidiel na linkách MHD. V Poprade ich bude po novom jazdiť už 16," uvádza mesto. Autobusy sú nízkopodlažné, plne klimatizované a vykurované. Majú automatickú prevodovku, rampu pre imobilných, tri informačné tabule a nový odbavovací systém pre cestujúcich. Ich súčasťou sú aj doplnkové služby ako Wifi, GPS lokalizácia vozidiel a inteligentné informovanie o zastávkach na danom spoji a linke.



Podpredseda predstavenstva SAD Poprad Marek Modranský ocenil spoluprácu s mestom pri výmene vozidiel, zároveň dodal, že nové autobusy pozitívne vnímajú aj vodiči. Obnova vozového parku začala už v minulom roku zakúpením šiestich nových vozidiel. Začiatkom roka pribudli ďalšie štyri, pričom cena jedného autobusu sa vtedy pohybovala na úrovni 280.000 eur. Všetky vozidlá MHD v rámci cestovných poriadkov najazdia takmer 800.000 kilometrov ročne.



V septembri zaviedlo mesto Poprad aktívnu tarifu "Cesta za zdravím" pre všetkých obyvateľov mesta. Záujem cestovať za výhodnejších podmienok po celý rok je tak vysoký, že sa počet cestujúcich podľa radnice strojnásobil. "Predlžujeme do konca augusta budúceho roka platnosť kariet všetkým Popradčanom. Nasledujúcich osem mesiacov budú mať na to, aby si prišli kúpiť lístok Cesta za zdravím a od 1. septembra 2023 budú môcť cestovať po celý rok zadarmo," dodal primátor Popradu Anton Danko, ktorý verí, že aj v súvislosti s náročnou ekonomickou situáciou bude MHD využívať ešte viac občanov.