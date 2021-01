V popradskej nemocnici leží na covidových lôžkach 40 pacientov

Poprad 22. januára (TASR) – V popradskej nemocnici je na covidových lôžkach aktuálne hospitalizovaných 40 pacientov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.Ako priblížila, na oddelení so špeciálnym režimom leží 31 pacientov, na COVID OAIM šesť a na COVID JIS3 sú traja. V nemocnici je tak celkovo pre pacientov s ochorením COVID-19 vyčlenených na oddelení so špeciálnym režimom 55 lôžok, šesť na COVID OAIM a štyri lôžka na COVID JIS3.Nemocnica Poprad aktuálne očkuje v chladovom reťazci a využitie všetkých dodaných vakcín je podľa slov hovorkyne efektívne.dodala Galajda.