V popradskej nemocnici sa rapídne znížil počet pacientov s covidom

Poprad 22. mája (TASR) – V popradskej nemocnici sa počet pacientov s ochorením COVID-19 rapídne znížil v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami. Aktuálne sú tam hospitalizovaní dvaja pozitívni pacienti. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.



Podľa jej slov na oddelení so špeciálnym režimom leží momentálne nula pacientov, pričom ešte v piatok (21. 5.) tam bol hospitalizovaný jeden pacient s podozrením na ochorenie COVID-19. Na covid oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny sú aktuálne obsadené dve lôžka z troch. Ako doplnila Galajda, nemocnica eviduje aj štyroch pozitívnych zamestnancov.



Čo sa týka návštev v nemocnici, existuje už viac výnimiek, na ktoré sa nevzťahuje všeobecne platný zákaz návštev. Informácie sú dostupné na stránke https://www.nemocnicapp.sk/?p=20696. „Rozbeh nemocnice, či už ide o operatívu alebo aj návrat oddelení do pôvodného režimu, je samozrejme v zmysle aktuálne platných odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR a s ohľadom na situáciu v regióne a okolitých zdravotníckych zariadeniach. Operatíva je úzko spojená s uvoľnením operačných sál a personálu, ktorý bol doteraz potrebný pre COVID pacientov,“ dodala hovorkyňa.