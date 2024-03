V popradskej nemocnici začali búracie práce, čaká ju rekonštrukcia

Poprad 1. marca (TASR) - V popradskej nemocnici začali s búracími prácami, ktoré súvisia s rozsiahlou rekonštrukciou približne za 42 miliónov eur z plánu obnovy. Za účasti popredných predstaviteľov štátu v piatok slávnostne odprezentovali vizualizáciu, ako bude nemocnica o 900 dní vyzerať. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) na tlačovej konferencii v sídle nemocnice uviedla, že do konca júna 2026 bude zrekonštruovaných 450 lôžok na desiatich poschodiach a pribudnú aj dve desiatky nových.



"Verím, že okrem komfortu pre pacienta budú nové priestory a špičkové vybavenie motiváciou aj na to, aby tu ostal zdravotnícky personál. Cieľom je stabilizovať situáciu so zamestnancami," podotkla ministerka.



Riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik uviedol, že rekonštrukcia sa dotkne aj ôsmich poschodí komplementu a centrálnej kotolne, ktorá bola v havarijnom stave. Bude rozdelená do dvoch etáp a prebiehať bude za plnej prevádzky, pacienti sa tak musia pripraviť na isté obmedzenia. "Je pred nami ťažké obdobie, keďže ide najnáročnejšiu prestavbu v histórii nemocnice. Najviac sme sa obávali sťahovania, ktoré však naši zamestnanci zvládli bravúrne, dokonca ešte s predstihom za dva týždne," uviedol s tým, že búracie práce začali na 1., 2. a 3. poschodí.



Riaditeľka technicko-prevádzkového úseku nemocnice Alžbeta Pitoráková dodala, že sťahovali štyri lôžkové oddelenia a prvé poschodie komplementu. "Máme vysťahovaných viac ako 100 postelí, museli sa oddelenia poukladať, na jednotlivých poschodiach sú aj po dve oddelenia, vypomáhame si aj 'plávajúcimi' lôžkami, ale nedošlo k rušeniu žiadneho oddelenia, všetky sú v prevádzke ako doposiaľ," objasnila.



Rekonštrukčné práce a sťahovanie si v nemocnici vyskúšali už skôr, keďže sa predtým modernizovali dve poschodia polikliniky. Na základe týchto skúseností sa snažia prispôsobiť aj harmonogram prác, treba však rátať so zvýšenou prašnosťou aj hlučnosťou. Po obnove sa rozloženie nemocnice zmení. "Snažili sme sa to urobiť tak, aby operačné programy boli v blízkosti centrálnych operačných sál, tie sme presunuli na prvé tri poschodia. Detské oddelenie a gynekológia ostanú na pôvodnom mieste, ostatné sa trošku porozhadzovali, aby sa zjednodušila logistika pacienta a práca lekárov. V komplemente neostane nič ako teraz, naším cieľom bolo podeliť ho tak, aby sme ambulantného pacienta smerovali z jednej a lôžkového z druhej strany, aby sa nám to nemiešalo a bolo to efektívne," objasnila Pitoráková.



Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) zdôraznil, že popradská nemocnica je významným miestom v rámci slovenského zdravotníckeho systému najmä v súvislosti so svojou polohou v jednom z najväčších centier cestovného ruchu. Dolinková dodala, že Slovensko môže z plánu obnovy v oblasti zdravotníctva čerpať dohromady 1,4 miliardy eur. Verí, že stavebných ruch sa do niekoľkých týždňov začne aj v Univerzitnej nemocnici v Martine.