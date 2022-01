V popradskom útulku po obnove rozšíria kapacitu viac ako dvojnásobne

Poprad 11. januára (TASR) – Mestský útulok v Poprade prejde tento rok rekonštrukciou, v areáli pribudnú nové koterce a obnovia sa aj pôvodné priestory. Primátor mesta Anton Danko potvrdil, že samospráva investuje do prvej etapy modernizácie útulku približne 200.000 eur z vlastného rozpočtu. „Pôjde o zásadnú rekonštrukciu, postaví sa 30 nových, väčších a moderných kotercov a vybudujú sa tiež štyri výbehy na socializáciu a cvičenie psíkov. Následne, keď sa postaví nová časť, sa zrekonštruuje aj tá pôvodná, kde sa tiež zvýši počet kotercov,“ priblížil Danko.



Dohromady by tak mali v popradskom útulku vytvoriť priestor pre približne 60 psov. Aktuálne je kapacita na úrovni 25 miest a je takmer naplnená. Pracovník útulku Matej Macháč doplnil, že ide prevažne o psíky, ktoré tam umiestnili po odchyte v okolí Popradu. „Každoročne máme okolo 70 adopcií, takže dá sa povedať, že o psíky z útulku je záujem. Rozšírenie kapacity určite pomôže. Tento rok po Vianociach sme nezaznamenali nejaký veľký nápor,“ zhodnotil situáciu v útulku Macháč.



Spoločnosť so sídlom v neďalekom Svite v týchto dňoch darovala popradskému útulku viac ako 40 špeciálnych pelechov. Sú vyrobené z protikliešťového vlákna, upraveného na báze prírodných látok. „Vnútri je zase antimikrobiálne vlákno, ktoré pôsobí proti baktériám a vírusom. Okrem toho polypropylén samotný je veľmi dobrý izolant a je hydrofóbny, teda nedrží vlhkosť, takže psom zabezpečí teplo,“ ozrejmila generálna riaditeľka spoločnosti Alena Balogová. Dodala, že ide o prototyp vyrobený len na účely útulku.