< sekcia Regióny
V poradí 11. ambulanciu zriadil Banskobystrický kraj v Revúcej
Nová ambulancia všeobecného lekárstva funguje v Revúcej od júla. Ordinuje v nej Kristína Zacharová, lekárka, ktorá sa po pôsobení v susednej Českej republike rozhodla vrátiť do rodného mesta.
Autor TASR
Revúca 8. októbra (TASR) - V meste Revúca pribudla nová ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Zriadil ju Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), do rodného mesta na Gemeri sa po atestácii v Českej republike vrátila lekárka Kristína Zacharová. Pod gesciou BBSK ide už o 11. krajskú ambulanciu, do konca roka pribudne aj pediatrická ambulancia v Brezne. Na tlačovej konferencii v Revúcej o tom v stredu informoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
Nová ambulancia všeobecného lekárstva funguje v Revúcej od júla. Ordinuje v nej Kristína Zacharová, lekárka, ktorá sa po pôsobení v susednej Českej republike rozhodla vrátiť do rodného mesta. „V kontakte sme s ňou boli už počas prípravy na atestáciu. Keď zatestovala v Českej republike, pomohli sme jej so všetkými krokmi, od odovzdania diplomu až po licenciu na prax. Po dvoch mesiacoch od otvorenia už má 400 pacientov, čo je stav, ktorý iné ambulancie dosiahnu niekedy až po roku,“ uviedol Lunter s tým, že do zriadenia ambulancie BBSK investoval približne 14.000 eur.
Lekárka pre dospelých pacientov program krajských ambulancií víta a konštatuje, že pomoc mladým lekárom na Slovensku nie je vôbec samozrejmosťou. „Je to veľké odbremenenie, a to nielen čo sa týka administratívnej a finančnej záťaže, ale aj celého materiálno-technického vybavenia. Našim cieľom je vybudovať modernú ambulanciu s množstvom pokročilých diagnostických metód zameranú na prevenciu a dispenzarizáciu ochorení,“ priblížila Zacharová.
Hlavným dôvodom, ktorý mladú lekárku motivoval pre návrat do rodného mesta, bola rodina. Podľa vlastných slov sa v minulosti snažila nájsť prácu aj na Slovensku, stretla sa však s negatívnymi reakciami. „Naopak v Českej republike, prístup, komunikácia a hlavne záujem o toho mladého lekára boli oveľa lepšie. Celkovo medicína je niekoľko rokov pred nami, starostlivosť o pacienta je neporovnateľná,“ skonštatovala Zacharová s tým, že získané skúsenosti chce pretaviť aj do praxe v revúckej ambulancii.
Zriadenie novej ambulancie všeobecného lekára pre dospelých víta aj miestna samospráva. Primátor Revúcej Július Buchta ocenil najmä snahu BBSK posilňovať ambulantnú sféru v regiónoch. „Pokiaľ sieť ambulancií nie je vybudovaná a pacienti prídu do nemocnice v horšom stave, je veľmi ťažké ich zachrániť. Práve v ambulanciách sa tomu dá predísť,“ povedal Buchta.
BBSK v ostatných rokoch prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK zriadil už 11 krajských ambulancií. Do konca roka plánuje otvoriť aj ďalšiu, a to pediatrickú ambulanciu v Brezne. „Suplujeme to, čo nerobia poisťovne a to, v čom zlyháva regulátor. Motivovať lekárov, aby zakladali nové ambulancie, to má byť presne práca poisťovní,“ povedal Lunter a pripomenul, že túto agendu kraj vykonáva nad rámec svojich primárnych kompetencií.
Nová ambulancia všeobecného lekárstva funguje v Revúcej od júla. Ordinuje v nej Kristína Zacharová, lekárka, ktorá sa po pôsobení v susednej Českej republike rozhodla vrátiť do rodného mesta. „V kontakte sme s ňou boli už počas prípravy na atestáciu. Keď zatestovala v Českej republike, pomohli sme jej so všetkými krokmi, od odovzdania diplomu až po licenciu na prax. Po dvoch mesiacoch od otvorenia už má 400 pacientov, čo je stav, ktorý iné ambulancie dosiahnu niekedy až po roku,“ uviedol Lunter s tým, že do zriadenia ambulancie BBSK investoval približne 14.000 eur.
Lekárka pre dospelých pacientov program krajských ambulancií víta a konštatuje, že pomoc mladým lekárom na Slovensku nie je vôbec samozrejmosťou. „Je to veľké odbremenenie, a to nielen čo sa týka administratívnej a finančnej záťaže, ale aj celého materiálno-technického vybavenia. Našim cieľom je vybudovať modernú ambulanciu s množstvom pokročilých diagnostických metód zameranú na prevenciu a dispenzarizáciu ochorení,“ priblížila Zacharová.
Hlavným dôvodom, ktorý mladú lekárku motivoval pre návrat do rodného mesta, bola rodina. Podľa vlastných slov sa v minulosti snažila nájsť prácu aj na Slovensku, stretla sa však s negatívnymi reakciami. „Naopak v Českej republike, prístup, komunikácia a hlavne záujem o toho mladého lekára boli oveľa lepšie. Celkovo medicína je niekoľko rokov pred nami, starostlivosť o pacienta je neporovnateľná,“ skonštatovala Zacharová s tým, že získané skúsenosti chce pretaviť aj do praxe v revúckej ambulancii.
Zriadenie novej ambulancie všeobecného lekára pre dospelých víta aj miestna samospráva. Primátor Revúcej Július Buchta ocenil najmä snahu BBSK posilňovať ambulantnú sféru v regiónoch. „Pokiaľ sieť ambulancií nie je vybudovaná a pacienti prídu do nemocnice v horšom stave, je veľmi ťažké ich zachrániť. Práve v ambulanciách sa tomu dá predísť,“ povedal Buchta.
BBSK v ostatných rokoch prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK zriadil už 11 krajských ambulancií. Do konca roka plánuje otvoriť aj ďalšiu, a to pediatrickú ambulanciu v Brezne. „Suplujeme to, čo nerobia poisťovne a to, v čom zlyháva regulátor. Motivovať lekárov, aby zakladali nové ambulancie, to má byť presne práca poisťovní,“ povedal Lunter a pripomenul, že túto agendu kraj vykonáva nad rámec svojich primárnych kompetencií.