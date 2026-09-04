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V poradí 12. ročník nočného behu obmedzí dopravu v centre Košíc
Dopravné obmedzenia budú od 18.00 h.
Autor TASR
Košice 4. septembra (TASR) - V centre Košíc sa vo večerných hodinách začne 12. ročník nočného behu Košice Night Run. Ako informuje mesto na sociálnej sieti, dopravné obmedzenia budú od 18.00 h.
Mesto dodalo, že bežci začnú beh pri Immaculate - Morovom stĺpe. Čaká ich nová trasa a po rokoch sa vrátia na Alžbetinu, Moyzesovu a Dominikánske námestie. Súčasťou behu budú hudobné pódiá s dídžejmi aj živou hudbou. Od 18.00 h bude doprava v centre mesta obmedzená a od 19.30 do 22.00 h bude centrum pre dopravu úplne uzavreté.
„Uzávera sa dotkne Mäsiarskej, Alžbetinej, Kováčskej, Puškinovej a Zbrojničnej ulice, Dominikánskeho námestia aj Kasárenského námestia. Moyzesova ulica bude v úseku od Alžbetinej po Dominikánske námestie uzavretá iba čiastočne, bez obmedzenia premávky,“ zdôrazňuje mesto a obyvateľov prosí, aby s dočasnými zmenami počítali.
Mesto dodalo, že bežci začnú beh pri Immaculate - Morovom stĺpe. Čaká ich nová trasa a po rokoch sa vrátia na Alžbetinu, Moyzesovu a Dominikánske námestie. Súčasťou behu budú hudobné pódiá s dídžejmi aj živou hudbou. Od 18.00 h bude doprava v centre mesta obmedzená a od 19.30 do 22.00 h bude centrum pre dopravu úplne uzavreté.
„Uzávera sa dotkne Mäsiarskej, Alžbetinej, Kováčskej, Puškinovej a Zbrojničnej ulice, Dominikánskeho námestia aj Kasárenského námestia. Moyzesova ulica bude v úseku od Alžbetinej po Dominikánske námestie uzavretá iba čiastočne, bez obmedzenia premávky,“ zdôrazňuje mesto a obyvateľov prosí, aby s dočasnými zmenami počítali.