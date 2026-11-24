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V poradí 15. ročník súťaže Festival vody pozná víťaza
Podujatie prebehlo premiérovo v konferenčnom formáte, účastníci sa pri predstavovaní svojich projektov počúvali navzájom.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - V poradí 15. ročník súťaže Festival vody, ktorý organizovala Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), pozná víťaza. Stali sa ním žiaci zo Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Vištuk s projektom „Kam mizne dážď v meste? Analýza vodozadržných a filtračných schopností živej steny v porovnaní so substrátom“. Porota ich vybrala spomedzi desiatich žiackym tímov zo základných škôl a osemročných gymnázií. Stalo sa tak v utorok vo Vodárenskom múzeu v Bratislave.
„Aj tohtoročný Festival vody potvrdil, že mladí ľudia dokážu vnímať výzvy spojené s vodou vo svojom okolí a pristupovať k nim aktívne a zodpovedne. Veľmi nás teší, že súťažné tímy pracovali s reálnymi dátami a premýšľali nad riešeniami, ktoré by mohli nájsť uplatnenie v praxi. Práve schopnosť prepájať získané poznatky s konkrétnymi potrebami škôl a komunít považujeme za významný prínos podujatia,“ skonštatoval generálny riaditeľ BVS Ladislav Kizak.
Žiacke tímy v troj- až štvorčlennom zložení odprezentovali projekty zamerané na mapovanie pohybu dažďovej vody v okolí školy, možnosti jej zachytávania a využitia, porovnávanie účinnosti rôznych vodozádržných opatrení, skúmanie vsakovania vody do pôdy či vplyvu zelenej infraštruktúry na miestnu klímu. Súčasťou projektov boli experimenty, merania a návrhy riešení využiteľných v školskom alebo komunitnom prostredí. Podujatie prebehlo premiérovo v konferenčnom formáte, účastníci sa pri predstavovaní svojich projektov počúvali navzájom.
Porota pri hodnotení projektov oceňovala nielen odbornú a obsahovú úroveň spracovania témy, ale aj schopnosť tímov spolupracovať, realizovať vlastný prieskum či prezentovať svoje zistenia. Druhé miesto získali žiačky zo ZŠ Bernolákova v Holíči s projektom „Cesta dažďovej kvapky - ako môžeme zadržať vodu v okolí našej školy“. Tretie miesto si odniesol tím Jolly Home school z Pezinka s projektom „Každá kvapka sa počíta – inteligentné hospodárenie s dažďovou vodou na Jolly Farme.“
Súťaž Festival vody organizuje BVS v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola - voda pre budúcnosť.
„Aj tohtoročný Festival vody potvrdil, že mladí ľudia dokážu vnímať výzvy spojené s vodou vo svojom okolí a pristupovať k nim aktívne a zodpovedne. Veľmi nás teší, že súťažné tímy pracovali s reálnymi dátami a premýšľali nad riešeniami, ktoré by mohli nájsť uplatnenie v praxi. Práve schopnosť prepájať získané poznatky s konkrétnymi potrebami škôl a komunít považujeme za významný prínos podujatia,“ skonštatoval generálny riaditeľ BVS Ladislav Kizak.
Žiacke tímy v troj- až štvorčlennom zložení odprezentovali projekty zamerané na mapovanie pohybu dažďovej vody v okolí školy, možnosti jej zachytávania a využitia, porovnávanie účinnosti rôznych vodozádržných opatrení, skúmanie vsakovania vody do pôdy či vplyvu zelenej infraštruktúry na miestnu klímu. Súčasťou projektov boli experimenty, merania a návrhy riešení využiteľných v školskom alebo komunitnom prostredí. Podujatie prebehlo premiérovo v konferenčnom formáte, účastníci sa pri predstavovaní svojich projektov počúvali navzájom.
Porota pri hodnotení projektov oceňovala nielen odbornú a obsahovú úroveň spracovania témy, ale aj schopnosť tímov spolupracovať, realizovať vlastný prieskum či prezentovať svoje zistenia. Druhé miesto získali žiačky zo ZŠ Bernolákova v Holíči s projektom „Cesta dažďovej kvapky - ako môžeme zadržať vodu v okolí našej školy“. Tretie miesto si odniesol tím Jolly Home school z Pezinka s projektom „Každá kvapka sa počíta – inteligentné hospodárenie s dažďovou vodou na Jolly Farme.“
Súťaž Festival vody organizuje BVS v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola - voda pre budúcnosť.