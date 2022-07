V poradí 27. škôlka v Petržalke je opäť o čosi bližšie k realite

Bratislava 3. júla (TASR) - V poradí 27. materská škola (MŠ) v bratislavskej Petržalke je opäť o čosi bližšie k realite. Jej budovu na Fialovej ulici v lokalite Slnečnice odovzdal developer tento týždeň mestskej časti, ktorá ju odkúpila za milión eur. V najbližšom období budovu čakajú stavebné úpravy a vybavenie interiéru. Samospráva v tejto súvislosti požiada aj o nenávratný finančný príspevok.



"Som rád, že pomerne náročné rokovania s developerom o našej už 27. verejnej materskej škole v Petržalke dopadli úspešne. A že nová škôlka v tejto rýchlo sa rozrastajúcej časti Petržalky sa už o pár mesiacov stane skutočnosťou," uviedol pre TASR starosta Petržalky Ján Hrčka.



Kapacity materských škôl v mestskej časti by sa o nové predškolské zariadenie mali rozrásť od budúceho školského roka. Vzniknúť by tam malo miesto pre približne 70 detí, najmä z danej lokality, ale aj priľahlých častí Petržalky. Otvorená by mala byť podľa odhadov v priebehu jesene. Dovtedy budovu čaká ešte kompletné prerobenie vnútorných priestorov vrátane ich vybavenia. Mestská časť v tejto súvislosti požiada aj o eurofondy.



"Okrem sumy za odkúpenie samotnej budovy i pozemku, ktorú sa nám podarilo výrazne znížiť, samospráva v najbližších týždňoch preinvestuje ďalších približne 470.000 eur, a to s iba päťpercentnou spoluúčasťou rozpočtu mestskej časti," poznamenal Hrčka. Poslanci tento týždeň na rokovaní miestneho zastupiteľstva odobrili žiadosť o nenávratný finančný príspevok od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Nová materská škola je ďalšou funkciou v rámci verejnej infraštruktúry v rozrastajúcej sa lokalite. "Okrem súkromnej materskej školy a jasličiek, verejného parku či detských ihrísk sme plánovali pre rodiny s deťmi priniesť aj verejné predškolské zariadenie," skonštatoval výkonný riaditeľ Cresco Real Estate Ján Krnáč. Starosta zároveň verí, že sa im v najbližšom období spoločne s developerom, magistrátom i krajom podarí dohodnúť aj na výstavbe a prevádzke verejnej základnej a strednej školy. Vznikla by tak prvá združená materská, základná a stredná škola v Petržalke.