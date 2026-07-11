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V poradí 3. Banícky deň na Telepe pripomenie staré banícke tradície
Banícke tradície pripomenie aj 2. Telepský šachtág, počas ktorého prijmú do baníckeho cechu bývalého rodáka Andera z Košíc.
Autor TASR
Rákoš 11. júla (TASR) - Oslavu baníckych tradícií, trh regionálnych produktov, kultúrny program, ale aj aktivity pre deti ponúka podujatie 3. Banícky deň na Telepe, ktorý sa v sobotu koná v bývalej baníckej obci Rákoš v okrese Revúca. Starostka Rákoša Lýdia Nemogová Gallová priblížila, že podujatie sa uskutoční v časti Rákošská Baňa nazývanej aj Telep.
„Ide o 3. ročník podujatia, ktoré sa koná každé dva roky. Je to spomienka na baníctvo, ktoré kedysi u nás bolo, ale v súčasnosti už ťažba nefunguje,“ priblížila Nemogová Gallová. Podujatie začína o 13.00 h, v hlavnom programe je naplánované privítanie hostí a banícky sprievod, ktorý by malo tvoriť okolo 50 baníkov.
Banícke tradície pripomenie aj 2. Telepský šachtág, počas ktorého prijmú do baníckeho cechu bývalého rodáka Andera z Košíc. Súčasťou programu bude aj slávnostné otvorenie Zemianskeho parku, prezentácie k 10. výročiu občianskeho združenia Rákošská cächa, burza minerálov, trh regionálnych produktov, aktivity pre deti a ochutnávka regionálnych špecialít. Podujatie spestria aj kultúrne vystúpenia.
„Ide o 3. ročník podujatia, ktoré sa koná každé dva roky. Je to spomienka na baníctvo, ktoré kedysi u nás bolo, ale v súčasnosti už ťažba nefunguje,“ priblížila Nemogová Gallová. Podujatie začína o 13.00 h, v hlavnom programe je naplánované privítanie hostí a banícky sprievod, ktorý by malo tvoriť okolo 50 baníkov.
Banícke tradície pripomenie aj 2. Telepský šachtág, počas ktorého prijmú do baníckeho cechu bývalého rodáka Andera z Košíc. Súčasťou programu bude aj slávnostné otvorenie Zemianskeho parku, prezentácie k 10. výročiu občianskeho združenia Rákošská cächa, burza minerálov, trh regionálnych produktov, aktivity pre deti a ochutnávka regionálnych špecialít. Podujatie spestria aj kultúrne vystúpenia.